Jungkook de BTS demostró ser el mejor cantante coreano con estas 5 canciones

Jungkook de BTS ha demostrado tener talentos para el canto grupal e individual desde que comenzó con la famosa boyband. Pero esto se terminó de comprobar con sus canciones como solista.

Aunque es el más joven de todo BTS, por lo que se ha ganado el apodo de “Golden Maknae” y también por ser el idol con la mejor voz en el K-Pop de la actualidad. Esto lo llevó a interpretar una de las canciones en la inauguración del mundial de Qatar del 2022.

A continuación, en La Verdad Noticias te mostramos las 5 canciones en las que se comprueba el talento de como interprete del guapo y amado Jungkook.

Las 5 mejores canciones de Jungkook

La voz de Jungkook de BTS es una de las más reconocidas en la actualidad para el mundo del K-Pop y sus fanáticas. Estas son las cinco canciones con las que se puede apreciar su talento.

My Time: Esta canción fue interpretada por Jungkook en vivo, lo que demostró que la voz que escuchamos en ella es 100% verídica. Además, demostró sus habilidades de baile con una increíble coreografía.

Stay Gold: Jungkook alcanzó tonos de voz que muy pocos idols logran, se trata de las notas altas que no le cuestan ni un poco.

Still With You: Esta es una de las canciones del idol más apreciadas por las ARMY, pues emocionó a todas sus fans al demostrar que la cantaba igual en concierto.

For Youth: Al igual que la anterior, Jungkook alcanza notas altas sin dificultad alguna.

The Truth Untold: Esta última canción fue la preferida de todos, ya que Jungkook demostró ser un solista muy dinámico, pues pasa de notas armoniosas a notas altas, algo muy difícil de realizar.

¿Qué significa Jungkook en español?

Jungkook, significado.

El nombre de los idol de BTS más joven, el famoso Jungkook, tiene un significado en español muy representativo y le queda como anillo al dedo, pues significa “pilares de la nación”. Aprovechamos para mostrate que Jungkook y RM podrían ir a los Grammy 2023 como representantes de BTS.

