¿Jungkook de BTS debutará con un nuevo peinado este marzo?

El cantante y bailarín Jungkook de BTS, ha dejado a los fanáticos adivinando sobre su nuevo peinado mientras ocultaba hábilmente su cabello.

En Twitter, el artista de 24 años dejó caer dos selfies en el espejo mientras hacía alarde de su estilo impecable con jeans holgados, camisa a cuadros y una chaqueta negra.

Los fanáticos BTS ARMY estaban encantados de ver el primer tweet del creador de éxitos de Euphoria en mucho tiempo. Sin embargo, fue el sombrero de pescador lo que hizo que los fanáticos lanzaran sus especulaciones.

Jungkook de BTS en Twitter "D-6 LET'S GOOOOOOOO"

Un usuario reaccionó a las fotos: "Ni un hilo de cabello se escapa de ese sombrero de pescador... DEFINITIVAMENTE NUEVO COLOR". Otro fan escribió: “Jungkook ha estado ocultando su cabello últimamente, ¿por qué tengo la sensación de un nuevo color de cabello para el concierto?”.

Los internautas también crearon una encuesta para adivinar 'qué hay debajo del sombrero de pescador'. El cantante de My Time subtituló la publicación "D-6" mientras los miembros cuentan los días hasta el concierto de Seúl de la gira BTS Permission to Dance On Stage Seoul.

Anteriormente, el rapero del septeto J-Hope también compartió sus fotos mientras escribía junto a las instantáneas, "D-7". Por otra parte, La Verdad Noticias informó que Jungkook le dijo adiós a su piercing de cejas, según rumores en redes sociales.

El fandom ARMY pronto se reunirá con el septeto de K-Pop de forma presencial, tras una serie de exitosos conciertos de Permission To Dance On Stage - LA (Los Ángeles). Big Hit Music también confirmó que RM, Jimin, SUGA, J-Hope, Jin, V y Jungkook presentarán cuatro conciertos PTD On Stage en Las Vegas.

Finalmente, te recordamos que puedes seguir a Jungkook de BTS en Instagram y al resto del grupo BTS en Twitter, TikTok y Weverse. Hace unos días, el septeto de K-Pop rompió tres nuevos Guinness World Records por sus millones de seguidores.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!