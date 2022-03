Jungkook de BTS comparte estar viendo el K-Drama 'Twenty Five, Twenty One'

Jungkook de BTS demostró ser un gran fanático del K-Drama Twenty Five, Twenty One de tVN. El 15 de marzo del 2022, JK actualizó sus redes sociales con un adorable clip de él disfrutando del espectáculo. Si ves atentamente la historia de Instagram, podrás escuchar la risa del ídol en el fondo.

Si bien Jungkook se ha unido a las legiones de fanáticos del divertido dorama sobre la mayoría de edad, una mirada de nuevo en el tiempo confirmó que los protagonistas también son seguidores del grupo de K-Pop BTS.

El protagonista masculino Nam Joo Hyuk una vez demostró sus habilidades para el canto y el rap al tocar “DOPE” de BTS. En 2016, apareció en un programa de actualidad, Celeb Bros con el actor Ji Soo. El hecho incontrovertible de que él fue quien solicitó que se interpretara la melodía. Además de memorizar la letra completa de la melodía, demostró que era un admirador de Bangtan.

정국이가 김태리, 남주혁 배우 주연 드라마 얘기하니까 생각난 건데 예전에 남주혁 배우가 방송에서 <쩔어> 불렀었던 적 있음ㅋㅋㅋㅋㅋ

랩가사까지 외워서 부름ㅋㅋ



(조수석 사람은 흐린 눈..ㅠ)pic.twitter.com/LfcwHphwP1 — 슈퍼딸기���� (@_jinsilvervoice) March 15, 2022

Por otro lado, la actriz Kim Tae Ri admitió que últimamente es fan del grupo en una entrevista con la revista ELLE. Ahí se le preguntó sobre lo más fascinante que le estaba ocurriendo en su vida últimamente:

"¿Me estoy convirtiendo en un fan de BTS? Me gusta cómo quedo después de fangirlear a veces, hay momentos en los que estoy viendo videos de BTS en mi teléfono inteligente y veo el reflejo de mi rostro en la pantalla negra sin darme cuenta…”, Kim Tae Ri continuó:

“Había una expresión de alegría en mi rostro. (risas) Para que sepan la verdad, esta es la primera vez que soy fangirl después de convertirme en un adulto. Creo que es bueno tener tiempo en el que puedas disfrutar de algo (sin pensar)”.

Twenty Five, Twenty One (Veinticinco, veintiuno) - Netflix / tVN

Kim Tae Ri ingresó al fandom BTS ARMY a través de la canción en solitario de RM, Intro: PERSONA y después de repetirla durante un mes, tomó la decisión de escuchar todos los álbumes de BTS. Lenta pero absolutamente, completó todos sus videos musicales y se convirtió en fan.

El drama coreano Twenty Five, Twenty One (Veinticinco, veintiuno) llega a Netflix Latinoamérica el 19 de marzo de 2022. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que Jungkook de BTS dijo que fue difícil ver al ARMY no animar como siempre en los recientes conciertos de Seúl (por las restricciones sanitarias de COVID-19).

