Jungkook asiste a una boda en Indonesia; así se vivió el momento

El integrante de BTS, Jungkook, fue visto en una boda celebrada en Indonesia, aunque el intérprete no acudió en carne y hueso a felicitar a la feliz pareja, sino que se trató de una figura de cartón en tamaño real del cantante.

El intérprete de BTS se convirtió en el invitado especial, pues destacó en la boda y todos querían tomarse fotos con él a pesar de que solo se trataba de una figura de cartón. Fue de esta forma que el cantante logró acompañar a ARMY y “acudió” a la boda, al menos así lo demostraron las jóvenes que compartieron su increíble experiencia en redes sociales.

En los últimos meses los idols de BTS han estado relacionados con bodas. Desde la unión de la hermana de J-Hope ellos han tenido una conexión especial con estas celebraciones, al grado que ahora el cantante fue visto en una ceremonia nupcial lejos de casa.

La asistencia de Jungkook a la boda en Indonesia

En la figura el idol de BTS, Jungkook, lucía bastante formal, con traje y corbata. Él “llegó” de manera inesperada a la boda en Indonesia luego que una de las invitadas lo llevara como su acompañante, logrando de inmediato llamar la atención de todos los asistentes a la celebración.

Si bien se trataba de una figura de cartón del integrante de BTS a los invitados poco les importó y lo trataron como si fuera una persona real. Parecía que el idol se encontraba en la fiesta pues se convirtió en una sensación y todos querían tomarse una fotografía con él.

Incluso a través de TikTok la invitada compartió un video donde aparecía con la figura de cartón del cantante, lo curioso es que incluso la novia parecía bastante animada al posar junto al cantante, pues se tomó varias fotografías a su lado y sin la presencia de su nuevo esposo.

¿Por qué Jungkook no asistió a la boda de la hermana de J-Hope?

El idol de BTS no acudió a la boda de la hermana de J-Hope

La boda de la hermana de J-Hope ocurrió en días pasados y muchos se preguntaron por qué no todos los miembros de BTS acudieron a la boda, solo Jin, RM y V acudieron, mientras que Jungkook, Suga y Jimin no llegaron a la celebración.

Entonces, ¿cuál fue la razón importante por la que estos tres no pudieron tomarse un tiempo para acudir a la boda? Muchos fanáticos y el ARMY han comenzado a preguntarse qué sucedió, si no estaban invitados o que piensan sobre el matrimonio.

Bueno, la respuesta a esa pregunta es simple, ellos decidieron no ir. Si todos los miembros de BTS hubieran aparecido, entonces toda la atención habría estado sobre BTS. Todo el mundo les habría estado tomando fotos, hablándoles, y habrían sido el centro de atención debido a su enorme fama.

Así que no querían que arruinara la boda de JiWoo atrayendo toda la atención hacia ellos. Además, habría sido grosero e irrespetuoso. Entonces, incluso los miembros que asistieron a la boda, cómo RM, Jin y V, usaban sombreros y cubrebocas completos para esconderse y no ser reconocidos, mientras que Jungkook y los otros miembros de BTS optaron por no ir.

