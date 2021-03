Jungkook: Así experimentó el Idol ser la voz principal de BTS

Para Jungkook, haberse convertido en el vocalista principal de BTS siendo aún un aprendiz no fue una tarea sencilla, pero el Idol supo manejar la situación a su favor hasta alcanzar el estrellato mundial del que goza con sus compañeros de banda.

Recientemente, Jungkook se sinceró sobre las presiones que tuvo que enfrentar al convertirse en la voz al frente de los Bangtan Boys. Durante una sesión de entrevista de You Quiz On The Block de tvN, la estrella surcoreana se abrió a sus fans:

“No quiero decirles nada especial porque al enfrentarme a las cosas y sufrirlas, pude construir mi yo actual. Entonces, estoy agradecido con los miembros por criticarme, enseñarme y siempre cuidarme ".

Jungkook admitió que tuvo que trabajar muy duro para sacar adelante su talento.

Jungkook también habló sobre cómo fue llegar a Seúl, la capital de su país, para enfrentar el reto de estar en una gran banda:

“Los edificios eran tan altos. Había cinco carriles en la carretera. Seúl era demasiado grande y aterrador cuando vine aquí por primera vez. ‘¿Cómo me las arreglaré aquí?’", dijo la estrella.

Jungkook dudó de su capacidad

Jungkook abló ampliamente sobre las expectativas que existen alrededor de la imagen de los cantantes de K-Pop:

“Después de debutar, fui la voz principal. Las voces principales de otros grupos eran grandes cantantes, bailarines, guapos y geniales. "¿Qué soy yo?", "¿Puedo ser la voz principal de este equipo?"

En algún punto se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer era mejorar día con día y convertirse en la gran figura de BTS que es al día de hoy:

“Tenía que mostrar mejoras y logros. Pensé que la única persona que podía actuar y hacer un cambio era yo mismo. A partir de ese momento, eliminé la idea de entrenamiento vocal una hora de mi cabeza. En el auto, en la ducha, de las 24 horas del día, intenté cantar y estuve cantando durante todos los minutos posibles ”.

