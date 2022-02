Jung Hae In y Jisoo de BLACKPINK tuvieron problemas al final de Snowdrop

JTBC compartió un video detrás de cámaras final para el K-Drama Snowdrop. El nuevo clip presenta la filmación de escenas del Episodio 16. Al principio, Jisoo de BLACKPINK se prepara para su última escena en la cafetería.

Snowdrop, que también está protagonizada por Jung Hae In, lleva a los espectadores a una montaña rusa emocional llena de emoción, acción y romance. La serie de 16 episodios explora el amor prohibido entre una niña surcoreana y un espía norcoreano durante el Movimiento Democrático de junio de 1987 en Corea del Sur.

El drama, escrito por Yoo Hyun-mi y dirigido por Jo Hyun-tak, Snowdrop pronto también se transmitirá en la plataforma Star+ (Latinoamérica), Disney Plus y el canal de televisión coreana JTBC. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los detalles de cómo se grabó el episodio 16 de Snowdrop.

Jisoo de BLACKPINK grabando el final de Snowdrop

En el video compartido en el YouTube oficial de JTBC Drama, vemos que Jisoo de BLACKPINK hace un truco de magia con una cerilla y el director comenta emocionado: “¡No puedo notar la diferencia! ¿Está en tu boca? La cantante de K-Pop luego sigue el juego, fingiendo toser el fósforo de su boca.

Según la traducción de Soompi, después de que Jisoo filma diferentes escenas para representar las diferentes temporadas, termina con una emotiva escena final que hace que el director comente: “Nuestro joven Ro ha trabajado muy duro”.

Más tarde, Jung Hae In llega al plató e inmediatamente pregunta: “¿Grabó bien Young Ro?”. El director explica lo bien que lo hizo y Jung Hae In muestra su cuidado y agrega: “Deliberadamente no vi [a Young Ro]. Originalmente iba a llegar temprano, pero pensé que podría distraerme si Su Ho estaba vivo junto a ella”.

Eventualmente, Jisoo se une a Jung Hae In en el set exactamente en el mismo lugar en el que estaba filmando antes. Esto la hace estallar en carcajadas cuando comenta: "¿No ha sido tan dinámico en este lugar todo el día de hoy?"

Continúan filmando la dulce actuación de guitarra de Jung Hae In, pero los dos luchan por contener la risa. Jisoo le pregunta al equipo de producción: "¿Me están diciendo que esto no es gracioso?". El director le dice a Jung Hae In que intente una vez más y él responde: “Pero no puedo realizar múltiples tareas”.

Se vuelve hacia Jisoo y agrega: “Solo tienes que contener la risa”. Jisoo explica con una gran sonrisa: “Esta [postura] no es graciosa. [La forma en que tocas la guitarra] es más divertida”. En otras noticias, antes explicamos por qué Jisoo de BLACKPINK no cantó el OST de Snowdrop.

Jung Hae In revela su desafío para grabar Snowdrop

Jung Hae In y Jisoo de BLACKPINK en póster de Snowdrop

El actor surcoreano Jung Hae In lo dio todo en la serie de comedia negra Snowdrop. El actor no solo se sometió a un riguroso entrenamiento físico, sino que también redujo sus horas de sueño.

Hablando sobre la intensidad de su papel y la preparación que tomó, Jung Hae-in dijo: "Me bronceé. Aprendí todos los diferentes tipos de artes marciales y dialectos regionales. Pero, sobre todo, hice mucho ejercicio".

Al comentar sobre su ciclo de sueño durante el transcurso de la filmación, dijo: "Si tuviera cuatro horas para dormir, lo dividiría por la mitad para dormir dos horas e ir al gimnasio las dos restantes antes de salir al plató. Fui muy duro conmigo mismo".

Finalmente, aunque este dorama fue criticado por su historia en Corea del Sur, JTBC nuevamente defiende el K-Drama Snowdrop con Jisoo de BLACKPINK. Te compartiremos más detalles de los dramas coreanos en el futuro.

