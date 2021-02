Jo Seho enfurece al ARMY de BTS por faltarle el respeto a Jungkook

Los fans tienen una reacción mixta sobre la aparición de BTS como invitado en 'You Quiz on the Block' de tvN por una razón muy particular. Jungkook apareció una vez en un programa llamado 'Flower Crew' donde el ARMY sintió que el rapero del grupo K-pop nominado al Grammy fue insultado por un miembro del programa, Jo Seho.

Con BTS configurado para interactuar con la misma persona en cámara en 2021, ARMY se pregunta cómo serán sus reacciones después del hecho tan incomodo que vivió la estrella.

Jungkook y Jo Seho en 'Flower Crew'.

Según los informes de La Verdad Noticias, BTS aparecerá en un programa de variedades de tvN 'You Quiz on the Block' el 16 de marzo. Después de que surgió la noticia, el ARMY se apresuró a señalar que el programa presenta a Jo Seho con quien Jungkook tiene una historia desagradable conocida como el "incidente de la hamburguesa".

¿Quién es Jo Seho?

Jo Seho es un famoso comediante surcoreano que ha aparecido en numerosos programas de variedades como 'Roommate', 'Happy Together', 'Flower Crew', 'Law of the Jungle in Sumatra', 'Living Together in Empty Room' y más. Actualmente, es parte de 'Your Quiz on the Block' de tvN, donde BTS aparecerá como invitado en un episodio de marzo.

Comediante Jo Seho.

¿Qué pasó entre Jo Seho y Jungkook?

En 2016, el vocalista más joven de BTS, Jungkook, apareció en el programa de variedades 'Flower Crew; donde BTS ARMY criticó duramente al comediante surcoreano por tratar terriblemente a Jungkook.

En el programa, Jungkook apareció con hamburguesas para el elenco con tocino y queso y los miembros del elenco, incluido Jo Seho, rechazaron las hamburguesas. Aunque Jungkook mantuvo la cortesía durante todo el programa, BTS ARMY se enfureció por cómo el elenco trató al cantante de 'My Time'.

Jo Seho se disculpó con Jungkook por su comportamiento

Cuando el comediante de 'On & Off' fue llamado en las redes sociales, más tarde se disculpó por herir los sentimientos de los fans y dijo: “También lamento si he hecho que la audiencia se sienta incómoda. Puede que haya actuado de manera diferente desde que estaba tratando de conocer a Jungkook y Kim Min Suk”.

Jungkook nunca habló abiertamente sobre el comportamiento. El cantante de 'Stay', de 24 años, dijo durante el rodaje: "Realmente lo estoy pasando bien filmando". Añadió: “La primera transmisión fue más cómoda.

Después de la transmisión, el ambiente se ha vuelto incómodo ". Añadió: "Me estoy divirtiendo mucho, y los otros miembros me cuidan muy bien cuando no estamos filmando también".

El ARMY reacciono de manera negativa

Con BTS apareciendo en el mismo programa que Jo Seho, el ARMY siente que va a tener un tipo de experiencia diferente. Un fan dijo:

"¡Si Jo Seho no se disculpa de rodillas, encontraré la FORMA de hacerlo arrodillar!"

Otro dijo:

“Quiero ver cómo actuará Jo Seho y mirar a los ojos al chico de 18 años al que le faltó el respeto y que ahora es nominado al Grammy suena caliente para mí ".

Otro fan bromeó: "Sé que Jungkook no querría que volviéramos a arrastrar a Jo Seho, pero ¡Soy una mujer adulta con sentimientos muy frágiles, así que imaginate!".

Otro dijo: "Si Jungkook me diera leche porque pensaba que tenía sed, la bebería (soy intolerante a la lactosa) ¡debería haberme comido tu bendita hamburguesa Jo Seho!" Un fan dijo: “Jo seho, quiero una carta de disculpa antes de que mis chicos aparezcan en tu programa. No volveré a tolerar el maltrato".

Otro fan compartió: "Jungkook es la persona más amable y humilde del mundo y, por supuesto, no dirá nada en contra y actuará con normalidad en ese programa de variedades, pero ponerlo en ese lugar y situación incómodos es imperdonable", pensó Bighit, Jungkook. merece algo mejor, lejos de Jo Seho".

Antes del programa de tvN, BTS también aparecerá en el episodio especial 'MTV Unplugged Presents: BTS'.

