Jisoo de BLACKPINK x Rolling Stone: Habló sobre su lesión, salud mental y más

Según información del portal infobae, el grupo femenino de K-Pop BLACKPINK recibió mucha atención tras el especial que lanzó la revista Rolling Stone. Las chicas tuvieron una entrevista con la revista y aquí te compartimos la exclusiva con Jisoo de BLACKPINK.

Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo se sinceraron durante la entrevista. Especialmente Jisoo, ya que habló con la periodista Haeryun Kang y le reveló detalles de su infancia, su relación con sus padres, su carrera como solista, entre otros detalles de su vida.

La Verdad Noticias te recuerda que la cantante de nombre real Kim Ji-soo nació el 3 de enero de 1995 y debutó como miembro del grupo de K-Pop BLACKPINK el 8 de agosto de 2016.

Foto: Rolling Stone / Jisoo de BLACKPINK

Durante la entrevista con Rolling Stones, la cantante confesó que nunca pensó en convertirse en una celebridad, mucho menos tener la popularidad como miembro de BLACKPINK para la agencia YG Entertainment.

Jisoo de BLACKPINK agregó que se considera una mujer que disfruta viajar y de su soledad. “Hablo de mudarme al extranjero todo el tiempo. Siempre he sido un alma realmente libre, desde mis días de escuela. Si la gente me preguntara en ese entonces: ‘¿Qué vas a hacer con tu vida?’ Bueno, si no puedo conseguir un trabajo adecuado, ¡obtendré trabajos de medio tiempo”, comentó la cantante.

“Siempre he admirado a las persones que tienen sus sueños claros, que se adentran a un solo camino”

Anteriormente, informamos que Jisoo de BLACKPINK enamora en el desfile de la Semana de la Moda de París 2022. Continuó la entrevista con Haeryun Kang y habló sobre su vida estudiantil, la época cuando sus padres respetaron que ella no estudiara cuando no estaba motivada.

Lo anterior fue algo que muchos maestros criticaron y también hizo que la cuestionaran sobre su futuro. Jisoo agregó que los días que no asistía a la escuela, era cuando ella podía pasar más tiempo con sus padres. Disfrutó mucho su compañía y no dudaba en reunirse para almorzar o cenar con ellos.

¿Cuándo Jisoo debuta como solista?

Foto: BLACKPINK x Rolling Stone "Jisoo"

Al momento de redactar este artículo, Jisoo es la única miembro de BLACKPINK que no ha debutado como solista y tampoco tiene fecha para ello. La cantante confesó que no se encuentra segura de dar a conocer su carrera en solitario, ya que no sabe cuál género musical será para ella.

A diferencia de Lisa, Rosé y Jennie, la cantante Jisoo tiene algunas dificultades para lidiar con la fama mundial y disfrutarla. Agregó que cuando se para sobre el escenario solo piensa en no equivocarse. Parece que presentarse en el escenario es una prueba y no algo auténtico para divertirse.

Salud mental de Jisoo de BLACKPINK

Jisoo confesó que el peor momento para ella, es cuando hay silencio en los espectáculos y no puede escuchar a BLINK (fandom de BLACKPINK). Agregó que se siente algo decaída cuando esto pasa, pero aseguró que considera a sus fanáticos como amigos con los que puede divertirse y ser ella misma.

Jisoo de BLACKPINK habló sobre su estado de ánimo y que este ha estado alterado en los últimos días porque no ha dormido bien. La razón de sus dificultades para descansar bien se deben a una lesión que sufrió recientemente, misma que la hace ir seguido al hospital:

“Me duele la pierna, choqué muy fuerte contra una puerta. No está rota o fracturada, pero me ha estado doliendo el último mes”.

Finalmente, los fans se preguntan si la lesión de Jisoo afectará al comeback de BLACKPINK 2022. Afortunadamente, la cantante está recibiendo atención médica y reveló que ya están grabando su próximo álbum. Aún no debe practicar coreografías de baile, por lo que tiene tiempo para ir sanando su lesión.

