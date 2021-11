Jisoo de BLACKPINK habla del apoyo que brindó el grupo por su K-Drama Snowdrop

Jisoo de BLACKPINK se ha sincerado sobre el apoyo que ha recibido de sus miembros para su próxima serie K-Drama Snowdrop. La ídolo-actriz habló recientemente con Harper's Bazaar Korea sobre sus experiencias trabajando en el nuevo drama de JTBC y el apoyo que ha recibido de los miembros de BLACKPINK: Jennie, Rosé y Lisa.

"Prometieron que no importa qué, verían el drama cuando se transmitiera por televisión", dijo Jisoo, según las traducciones de Soompi. "Incluso cuando estaba filmando, debido a que nos contactamos con tanta frecuencia, siempre me animaban", agregó la cantante y actriz surcoreana.

Jisoo también mencionó que "se encontró ganando fuerza y trabajando aún más duro" gracias a la curiosidad de sus miembros en torno al drama y su papel principal en él, así como su aliento hacia la cantante durante la producción del K-Drama Snowdrop con Jung Hae-in (Something in the Rain).

Acerca de la entrevista con Jisoo de BLACKPINK

En otra parte de la entrevista con Harper's Bazaar Korea, Jisoo reveló que preferiría ver el estreno de Snowdrop sola, en lugar de con sus seres queridos. “No tengo la confianza para ver el estreno con nadie. Quiero verlo yo sola en casa, pero no sé qué terminará pasando ”, admitió.

"Creo que puedo terminar cubriéndome los ojos con las manos y mirando a través del pequeño espacio entre mis dedos", comentó Jisoo. La Verdad Noticias te invita a seguir la cuenta de Instagram de Jisoo @sooyaaa__ para no perderte sus futuros comentarios.

¿Dónde puedo ver el dorama Snowdrop?

Promocional de Snowdrop con Jung Hae In y Jisoo

El drama coreano Snowdrop se estrenará en la red de transmisión surcoreana JTBC el 18 de diciembre. Antes de su lanzamiento en Corea del Sur, Disney Plus ha revelado que también transmitirá episodios de Snowdrop como parte de su próxima expansión en contenido de Asia-Pacífico.

Snowdrop con Jisoo de BLACKPINK sigue a dos estudiantes, interpretados por Jisoo y Jung Hae-in, atrapados en un torbellino de romance en Corea del Sur. La serie de televisión está ambientada en 1987, un año crucial en la historia del país que vio un movimiento de masas a nivel nacional que obligó al gobierno gobernante a celebrar elecciones.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!