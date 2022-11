Jin de BTS sorprende al ARMY en varios programas de TV y YouTube

Jin de BTS ha estado activo en la pantalla chica desde que anunció su primera canción en solitario, “The Astronaut”, a finales del mes pasado. Los programas en los que ha estado protagonizando también están viendo aumentos en las calificaciones de audiencia y los clics.

Según Nielsen Korea el lunes, el episodio del domingo del popular programa de entretenimiento de SBS “Running Man”, en el que Jin apareció como invitado especial, tuvo un índice de audiencia del 4.8 por ciento, un ligero aumento del 3.3 por ciento de la semana anterior.

“Running Man”, un programa de larga duración desde 2010, ha tenido índices de audiencia de entre el 3 y el 4 por ciento este año. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer todo sobre Jin de Bangtan Sonyeondan.

El episodio protagonizado por el integrante del grupo BTS registró la segunda calificación más alta para el programa este año, solo detrás del episodio de febrero protagonizado por la golfista profesional Park Se-ri, que obtuvo una calificación del 7.2 por ciento.

Jin, cuyo verdadero nombre es Kim Seok-jin, es el miembro mayor de la banda de chicos BTS de siete miembros y se espera que pronto se enliste para su servicio militar obligatorio, tan pronto como dentro de este año.

Según la ley actual, todos los hombres coreanos sin discapacidad deben servir en el ejército durante 18 meses o más, según la rama del servicio. Recordemos que Jin de BTS ya solicitó cancelar el aplazamiento militar.

Jin anunció durante “BTS Yet To Come in Busan”, un concierto gratuito realizado el 15 de octubre para apoyar la candidatura de la ciudad para albergar la Expo Mundial 2030, que será el segundo miembro de BTS en lanzar oficialmente música en solitario, después de J-Hope.

Seokjin lanzó su sencillo en solitario "The Astronaut" el 28 de octubre, que encabezó las listas de iTunes Top Songs en 97 regiones. Worldwide Handsome también ha aparecido en canales populares de YouTube.

El mes pasado, Jin apareció como invitado en el programa de entretenimiento de YouTube del rapero Lee Young-ji "Nothing Much Prepared" (traducido). El programa presenta al rapero como presentador, quien bebe alcohol con invitados famosos para una sesión de conversación en profundidad.

El episodio con Jin superó los 13 millones de visitas en YouTube. Clips de escenas en las que Jin comparte sus pensamientos honestos también se volvieron virales.

El 7 de noviembre, Jin apareció en el canal de YouTube Hal Myung Soo, dirigido por el comediante Park Myung-soo y JTBC. Jin participa en una sesión de conversación con el famoso comediante y juega varios juegos y misiones en el episodio.

Jin no es el único miembro de BTS que ha impulsado su carrera televisiva desde que la banda de chicos anunció una pausa en sus actividades como grupo en junio. Durante el anuncio, los siete miembros también agregaron que cada uno de ellos comenzará a realizar actividades en solitario.

El 25 de octubre, se anunció que el líder de BTS, RM, sería uno de los presentadores del próximo programa de televisión educativo de tvN, "The Dictionary Of Useless Human Knowledge".

El programa explora humanos de todo el mundo y los analiza desde varias perspectivas en un esfuerzo por descubrir finalmente partes de "yo" que eran desconocidas. Finalmente, te recordamos que Jin de BTS también presentó “The Astronaut” junto con Coldplay en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

