Jin de BTS rompe el récord de estilo Gangnam Style de PSY con su Super Tuna

Jin rompe el récord de estilo Gangnam Style de PSY con su Super Tuna

Como grupo, BTS es sólido como una roca. Forman un equipo perfecto. Su música es un éxito y sus fans ARMY esperan desesperadamente el lanzamiento de sus canciones. Pero incluso como artistas individuales, son bastante buenos.

El ejemplo reciente de su éxito es la canción Super Tuna del miembro de Bangtan Soneyondan Jin. Fue en su cumpleaños que Jin sorprendió a todos sus fans al lanzar una canción genial titulada "Super Tuna".

Es su creación en solitario que se lanzó en el canal de YouTube BANGTAN TV. Esta canción está creciendo y batiendo récords ahora. Jin incluso ha superado a PSY y su estilo Gangam.

¿Qué récords tiene Super Tuna de BTS Jin?

La canción Super Tuna que tiene a Jin haciendo algunos movimientos de baile lindos pero locos ha superado los 35 millones de visitas. No solo eso, esta canción ha sido tendencia en la posición número uno durante 16 largos días.

Jin se ha convertido en el primer artista solista de K-Pop en dominar el lugar número uno en la categoría de música de YouTube en todo el mundo durante 16 días. Anteriormente, este récord lo tenía Gangam Style de PSY. Ahora Super Tuna está por encima del estilo Gangam y todos los fanáticos de Jin están regocijándose con este logro.

Después de que salió la canción Super Tuna, ARMY comenzó con un desafío en las redes sociales. Los fanáticos comenzaron a publicar videos que mostraban sus extraños y divertidos pasos de baile de peces. Sin embargo, Jin se sintió avergonzado con esto.

En WeVerse, hizo una publicación que decía: "No, chicos, no hagan un desafío de Super Tuna que ni siquiera planeé. No, estoy tan avergonzado ... Si se convierte en un negocio más importante, la empresa podría querer hacer un segundo verso. Jajaja”. Te recordamos que Jin de BTS estrena su nueva canción Super Tuna durante su cumpleaños.

Jin de Bangtan Sonyeondan (Foto: HYBE)

Productor de Baby Shark hace cover de Super Tuna

Después de que los internautas llamaran a "Super Tuna" el nuevo "Baby Shark", el creador de la pegadiza canción para niños publicó su propia versión en YouTube. "Aquí les presentamos Dance Cover de Pinkfong del viral Super Tuna Dance", dijeron en la descripción del video.

Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que Jungkook, Jin y V de BTS comparten adorables videos en Instagram, tras crear sus propias cuentas personales a principios de diciembre de 2021. ¿Qué piensas de la canción Super Tuna de Jin? ¿Te gustaría una versión más larga?

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!