Jin de BTS revela que Coldplay omitió su parte favorita de My Universe

BTS Jin revela que Coldplay omitió su parte favorita de My Universe

El 24 de septiembre de 2021, Coldplay lanzó un nuevo sencillo llamado "My Universe" con BTS (Bangtan Sonyeondan). La canción se incluyó más tarde en el álbum Music of the Spheres de Coldplay, que se lanzó el 15 de octubre de 2021.

Durante una entrevista con la revista GQ, Jin de BTS explicó algunos secretos detrás de escena sobre cómo hacer la canción My Universe con Coldplay. Al hacerlo, el cantante de BTS reveló que una parte que le gustaba “no llegó al corte final”.

¿Cómo trabajaron BTS y Coldplay en My Universe?

Foto: Twitter oficial de BTS @BTS_twt

Hablando con la revista GQ, Jin compartió que es fanático de Coldplay y el vocalista británico Chris Martin, lo que hace que la colaboración sea una experiencia emocionante. La Verdad Noticias te recuerda que puedes seguir a Jin de BTS en su Instagram oficial.

“Soy un gran admirador de Chris Martin. Pensando en retrospectiva, incluso ahora, fue realmente increíble poder colaborar con Coldplay. Fue un tiempo precioso para mí. Me gusta mucho 'Viva la Vida' y ' Fix You ', ¡y pudimos hacer un cover de 'Fix You' recientemente! Eso me hizo especialmente feliz”, dijo Jin.

El cantante de BTS luego entró en detalles sobre cómo fue trabajar en la canción: “Tuvimos muchas reuniones en línea al principio. No dejaban de preguntarnos qué estilo queríamos y qué historia queríamos contar”.

Jin agregó: “Nos animaron a compartir nuestras opiniones durante todo el proceso de escritura. Incluso cuando Chris vino a Corea para grabar la pista, incluso cuando la estaba produciendo, constantemente nos preguntaba si había algo que queríamos probar”.

¿Qué descartó My Universe según Jin de BTS?

En la entrevista con la revista GQ, Jin reveló que no se incluyó uno de sus aspectos favoritos de la colaboración de BTS con Coldplay: “Ofrecimos muchas sugerencias, pero la que se me quedó grabada en la memoria es la idea de Chris cantando en coreano y nosotros cantando en inglés”.

“Dijo que sería muy divertido, así que incluso grabamos una versión, aunque lamento decir que no llegó al corte final. Esta experiencia de creación de canciones fue una de mis favoritas absolutas”, dijo el cantante de BTS.

Según Jin, la idea fue desechada debido a “problemas de pronunciación”: “Debido a problemas de pronunciación en ambos extremos, no pudimos incluirlo. Es una lástima”, dijo Jin de BTS a la revista GQ. En otras noticias, Big Hit Music confirmó que los miembros Jin y RM de BTS se recuperan de COVID-19 por completo.

