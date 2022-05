Jin de BTS reafirma su amor por ARMY en video teaser de 'Proof of inspiration'

Después de comenzar el Día 1 de una semana seguida de contenido titulado Proof of inspiration ayer, Jin de BTS es el segundo miembro cuyo clip ha sido revelado, luego del clip de V que se lanzó el 16 de mayo a las 8:30 pm IST.

En el video de Proof of inspiration de V de BTS, el cantante reveló que sus selecciones de canciones que se incluirán en el próximo álbum de antología de BTS, 'Proof', fueron su canción en solitario 'Singularity' y la canción de la línea vocal (Jin, Jimin, V y Jungkook) 'Zero O'Clock'.

Ahora, en el video de hoy, se reveló que las elecciones de Jin son su canción en solitario Moon del lanzamiento de BTS 2020 MAP OF THE SOUL: 7, así como la canción de la unidad Jamais Vu del mismo álbum, que presenta Jin, Jungkook y J-Hope en una combinación única.

Jin revela las razones detrás de sus elecciones y se refiere emocionalmente a los fanáticos ARMY como su "prueba viviente" y la de BTS.

A lo largo de una semana de cargas, los miembros de BTS compartirán lo que los inspiró a seleccionar qué canciones en particular se incluirán en la lista de canciones de 'Proof', y también hablarán sobre sus pensamientos internos con sus fanáticos, ARMY.

De acuerdo con el cronograma de promoción publicado anteriormente, los lanzamientos relacionados con 'Proof of inspiration' se lanzarán durante los próximos cinco días consecutivos a las 8:30 pm IST, y el último se lanzará el 22 de mayo.

Anteriormente, el grupo de K-Pop BTS lanzó tres listas de pistas separadas para 'Proof', una para cada uno de los CD que se incluirán en el álbum.

Foto: HYBE / Jin de BTS

Estos incluyen temas principales, canciones del lado B, demos y más, así como tres temas nuevos, incluido el sencillo principal, 'Yet to Come (The Most Beautiful Moment)'.

El muy esperado álbum de antología de BTS, 'Proof', se lanzará el 10 de junio a las 9:30 am IST, junto con un video musical para el sencillo principal, 'Yet to Come (The Most Beautiful Moment)'. La Verdad Noticias informó antes que Jin de BTS obtiene nuevos récords con sus canciones Yours y Super Tuna.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!