¿Jin de BTS estuvo envuelto en un escándalo de condones?

El grupo de K-Pop BTS dio una de las mejores noticias de afiliación con Disney Plus Hotstar en la mañana. Desde su debut, se ha dicho mucho sobre los miembros de BTS: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook e incluye cosas buenas y malas.

Los miembros de BTS también se han visto envueltos en escándalos, rumores de citas y demás. Es parte del negocio del entretenimiento, eso dicen. Hoy veremos uno de esos escándalos del miembro mayor de BTS, Jin, también conocido como Kim Seokjin o Worldwide Handsome.

Polémica foto de BTS Jin con un condón

"El único escándalo de BTS Jin es tener un condón XL"

Hace años, después de su debut, Jin había publicado una foto en línea. Era una foto de su dormitorio. El creador de éxitos de BTS Yet To Come and Run había estado comiendo. Era una imagen de sus tutoriales de cocina, dicen los informes. Y los ARMY en ese entonces también eran bastante agudos (siempre).

Vieron un condón en el fondo e instantáneamente, las imágenes fueron la comidilla de K-town y las redes sociales. La mera presencia de un condón había dejado a ARMY desconcertados. Según los informes, se trataba de una caja de preservativos Pasante King Size.

Hablando de Kim Seokjin, también conocido como Jin de BTS, el miembro mayor es conocido por su apariencia principesca, voz, risa, bromas de papá, hombros anchos y más. También es uno de los miembros más trabajadores de BTS.

Big Hit respondió al escándalo del condón de Jin

Big Hit Entertainment (ahora Big Hit Music de HYBE), que ha respondido rápidamente a varias noticias y rumores sobre sus artistas, también había publicado un comunicado en ese entonces.

Simplemente confirmó la presencia de un condón en la imagen. Sin embargo, hay una trampa. La declaración de HYBE decía: "El artículo en la imagen es de hecho un condón. Esos fueron regalos que recibieron de los fanáticos".

Te puede interesar: K-Pop: Todo lo que tienes que saber de BTS

¡Ay, el DRAMA! Los miembros de BTS estaban recibiendo muchos regalos de BTS, ¡nunca imaginé que alguien les regalara condones! Algunos de los ARMY sugirieron que podría haber sido un regalo de ARMY, pero causó un gran revuelo.

Mientras tanto, La Verdad Noticias te recuerda que BTS está en pausa. Se han tomado un descanso de sus apretadas agendas y se concentrarán en sus trabajos en solitario. El mes pasado, BTS lanzó su álbum de antología Proof.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!