¿Jin de BTS estudió en Australia?

Jin es un viajero mundial que se ganó el apodo de Worldwide Handsome de los fans de BTS. Incluso antes de unirse a este galardonado grupo de K-pop, Kim Seok-jin viajó a Australia para un programa. Esto es lo que sabemos sobre este vocalista y sus experiencias antes de unirse a la banda de chicos.

También es el miembro de mayor edad de Bangtan Sonyeondan, y funciona como vocalista, compositor, bailarín y "visual" de la banda de chicos. Junto a RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, Jin de BTS actúa en canciones como "Permission to Dance", "Butter" y "Life Goes On".

Jin también fue el artista detrás de canciones en solitario como "Moon" de Map of the Soul: 7 , "Epiphany" de Love Yourself: Answer, y la canción solista lanzada en YouTube, "Abyss". Sin embargo, antes de debutar en el K-Pop, Jin completó sus estudios e incluso estaba buscando un título universitario.

Además, el artista viajó al extranjero, a Australia, para un programa. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Jin de BTS cantará el tema principal del próximo K-Drama Jirisan, también conocido como Cliffhanger.

¿Qué estudió Seokjin?

Jin de BTS en la sede de las Naciones Unidas 2021

Jin se graduó de la Universidad de Konkuk con una especialización en Estudios Cinematográficos, mientras que RM, Suga, J-Hope, Jimin y V se graduaron de la Universidad Cibernética Global con una especialización en Radiodifusión y Entretenimiento.

Antes de ser miembro del galardonado grupo de K-Pop, Worldwide Handsome Jin asistió a la escuela primaria y secundaria con sus compañeros. Incluso, según los informes, viajó a Australia durante varias semanas como "estudiante de intercambio".

Según Koreaboo, en 2007, Jin de BTS asistió a un campamento en Australia. El objetivo de este campamento era mejorar el inglés de sus asistentes”. Fue a través de este programa que Jin conoció al actor de Disney Channel Descendants, Mitchell Hope. Años más tarde, apareció una imagen de los dos, ambos sonriendo para la cámara.

Jin no es el único miembro que viajó al extranjero antes de su debut en el grupo de K-Pop BTS. Durante una entrevista con el Chicago Tribune RM compartió que cuando tenía 12 años, estudió en Nueva Zelanda durante cuatro meses.

Después de su debut, la boyband viajó por todo el mundo para presentaciones en estadios. De igual forma, BTS en Asamblea de la ONU presenta Permission To Dance y habla por los jóvenes. También albergaron "tiendas emergentes" en Seúl, Tokio y Osaka.

Jin de BTS y más miembros en la universidad

Foto oficial de BTS, también conocidos como Bangtan Sonyeondan

Como el miembro más joven de BTS, el aprendiz de la era Jungkook asistió y se graduó de la escuela secundaria. Los otros miembros de la banda incluso asistieron a la ceremonia, saliendo a cenar después para celebrar.

La mayoría de los miembros de Bangtan Boys asistieron a la misma universidad en Corea del Sur: Global Cyber University. Allí, seis de los siete artistas se enfocaron en su futuro en la industria del entretenimiento, con especialización en Entretenimiento y Radiodifusión, según MNews.

Según Pinkvilla, a partir de 2020, cinco de los siete miembros de BTS se inscribieron en un programa de Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Publicidad y Medios. Eso incluye a los raperos RM, Suga y J-Hope, así como a los vocalistas Jimin y V.

La música de BTS con Jin, incluido su álbum recientemente lanzado, Map of the Soul: 7, está disponible para transmisión en Spotify, Apple Music y la mayoría de las plataformas principales. Recientemente, Epiphany de Jin de BTS llega a los 100 millones de vistas en su video musical.

