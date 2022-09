Jin de BTS celebró el cumpleaños de Jungkook con alcohol y más regalos

El sitio Music Mundial informó que Jungkook celebró su cumpleaños número 26 (25 años en edad biológica) con una transmisión en vivo desde Weverse Live. El Golden Maknae decidió compartir la fecha especial con ARMY y también contó con una visita de su compañero Jin de BTS.

Jungkook dijo que Kim Seok-jin ya había tomado unos tragos antes de sorprenderlo con varios regalos que ya tenía preparados. JK dijo: “Antes de hacer el concierto, un invitado vino a buscarme y parecía haber tomado algo de alcohol. Te llamaré… ¡Fuera!” Luego, Jin se levantó y se unió a la celebración, lo felicitó y le entregó una caja.

Jin luego le preguntó a Jungkook si debía irse y JK dijo que sí porque estaba borracho. Jin respondió: “No, no estoy borracho, solo tomé un vaso (de alcohol)”. Luego, el cantante Jungkook dijo que hace un momento mencionó que habían sido dos vasos.

Jin de BTS y Jungkook durante el VLive

Momentos de Jin y Jungkook de BTS en el VLive

Durante el en vivo, Jin dijo lo siguiente sobre el regalo para JK: “No estoy tratando de promocionar nada, deberíamos cubrir la marca. Alguien que conozco tiene un viñedo de uva moscatel de color verde brillante, así que estaba dando vueltas para dárselo a nuestros miembros, y como hoy es tu cumpleaños, ¡aquí tienes!”.

Más tarde, Jin le pidió a JK que simulara estar sorprendido para que él pudiera entrar con el pastel. ¡Este pastel estaba elaborado con la forma de un adorable conejito! Después de cantarle “Feliz cumpleaños a Jungkook”, La Verdad Noticias te comparte que Jin procedió a adornar el pastel con las deliciosas uvas verdes que le había regalado a JK.

Transmisión en vivo del cumpleaños de Jungkook 2022

Después de brindar juntos, Jin de BTS se despidió. Jungkook se quedó solo con ARMY y pasó a probar el pastel, conversó con sus fans, les mostró su nuevo photobook Me, Myself, and Jung Kook - Time Difference y les dio un show de música en vivo (interpretando sus recientes colaboraciones “Left and Right” con Charlie Puth y “Bad Decisions” con Benny Blanco y Snoop Dogg.

