Jin de BTS celebra el Día de San Valentín con nuevas fotos para ARMY

BTS Jin celebra el Día de San Valentín con nuevas fotos para ARMY

Jin de BTS ha sorprendido a los fanáticos con su oportuna transformación en "El Principito" para los fanáticos de todo el mundo, este 14 de febrero. Solo la publicación se convirtió en una de las principales tendencias apenas once horas después de su publicación y ya tiene más de 9 millones 518 mil me gusta en Instagram.

Lo que hace que la publicación sea muy especial es el hecho de que el cantante eligió convertirse en "El Principito" para los fanáticos en el Día de San Valentín y ha provocado un gran festín en Twitter donde los fanáticos BTS ARMY no pueden evitar desmayarse por el momento y el encanto estético de la estrella.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Jin de BTS entrega fresas a su cuñada embarazada y amigos; ellos comparten fotos de agradecimiento. A continuación, te compartimos todo sobre las nuevas fotos de Kim Seokjin en su cuenta de Instagram.

Fotos de BTS Kim Seokjin en Instagram

Foto: Jin en Instagram (14 de febrero 2022)

J-hope de BTS elogió las fotos de Kim Seokjin en Instagram, escribiendo “The Little Prince” (El Principito) en la sección de comentarios. Muchos fanáticos también volvieron a cargar la imagen en redes sociales y la llamaron "contenido de novio principal". Otros se unieron lo suficientemente pronto y no pudieron evitar exclamar: "Dios mío, es un hombre increíblemente guapo".

Para aquellos que no conocen la referencia, la publicación habla tanto del apodo de Jin como Príncipe Encantador, como de su canción en solitario de 2020, Moon, en el concierto Map Of The Soul ON;E. El escenario, en ese momento, para su single estaba engalanado, todo con el tema principesco iluminado por la luna.

¿Cómo se le dice a Jin de BTS?

Jin se ganó el apodo de Worldwide Handsome por su fandom BTS ARMY. Los demás miembros de Bangtan Sonyeondan también tienen sobrenombres; algunos creados por sus fans y otros para sus trabajos en solitario. En otras noticias, el mayor de BTS obtiene nuevos récords con sus canciones Yours y Super Tuna.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!