Jin de BTS cantará el tema principal del próximo K-Drama 'Jirisan'

Hoy temprano (1 de octubre), el medio de noticias surcoreano Sports Dongah informó que el estudio de producción AStory había anunciado oficialmente que el cantante surcoreano Jin de BTS prestaría su voz para el tema principal de la tan esperada serie Jirisan.

"La canción de Jin para el OST de Cliffhanger será el tema principal de Cliffhanger , y podrás escucharlo desde la mitad del drama", dijo AStory, traducido por Soompi. "Anunciaremos la fecha de lanzamiento [de la canción] en otro momento", añadió el medio sobre el nuevo K-Drama.

En otras noticias, La Verdad Noticias informó que el cantante de Jin de BTS estará en El Juego del Calamar 2, según una fotografía y más rumores en redes sociales. El grupo Bangtan Sonyeondan es reconocido por presentar temas musicales en doramas o películas, y ahora se dará protagonismo a Seok-jin.

¿Qué canciones ha escrito Jin de BTS?

El cantante Kim Seok-jin de 28 años de edad, ha lanzado 3 canciones en solitario. Estas son Awake (2016), Epiphany (2018) y Moon (2020). Su primer sencillo como solista independiente es Tonight (2019) y también participó en la banda sonora del dorama Hwarang: The Beggining de KBS en 2016, junto a su compañero Kim Taehyung.

¿De qué trata el K-Drama Jirisan?

Confirman la participación de Jin (BTS) en el dorama Jirisan

El dorama Jirisan se desarrollará en el Monte Jiri cuando Seo Yi-kang (interpretado por Jeon Ji-hyun), quien es el mejor guardabosques del parque nacional, y el guardabosques novato Kang Hyun-jo (interpretado por Joo Ji-hoon) descubren la verdad detrás de un espantoso accidente que ocurrió en la cima de la montaña.

El K-Drama fue escrito por Kim Eun-hee, quien estuvo a cargo de la serie curcoreana Kingdom de Netflix, y el director de Mr. Sunshine, Lee Eung-bok. El elenco también incluye a Sung Dong-il (Hospital Playlist, Prison Playbook) y Oh Jung-se (It’s Okay Not To Be Okay, The Good Detective) en papeles secundarios.

¿Estás emocionado por el trabajo de Jin de Bangtan Boys en Jirisan? Te compartimos que el nuevo dorama Cliffhanger se estrenará el 23 de octubre en la red de cable local tvN e internacionalmente en el sitio de transmisión iQIYI.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!