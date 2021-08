¿Jin confirmó la colaboración de BTS y Coldplay en una foto?

BTS y Coldplay siempre se han admirado mutuamente y las dos bandas han expresado su opinión al respecto. Desde entonces, ha habido rumores sobre una colaboración musical muy esperada entre las dos bandas.

Ahora, Jin de BTS sorprende a ARMY alimentado aún más los rumores luego de una foto que se ha vuelto viral en Twitter. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información relacionada a la esperada colaboración de Bangtan Sonyeondan y Coldplay.

¿BTS y Coldplay tendrán colaboración musical?

¿Jin admite colaboración de Coldplay y BTS?

Según recientes rumores, BTS y Coldplay tendrán colaboración musical. Esta información no ha sido confirmada por el grupo de K-Pop, pero el fandom ARMY debe estar atento a las redes sociales debido a la reciente revelación por parte de Seok Jin.

“Creo que es bien conocido por ahora, pero habrá un anuncio sobre trabajar con un artista extranjero", dijo Jin en una nueva entrevista (traducida al inglés). "He sido fan de ellos desde que era joven y Taehyung nos ha tomado una foto polaroid juntos, que guardo en la parte posterior de mi teléfono".

Los fanáticos con ojos de águila han logrado acercar la imagen polaroid y sospechan que podría ser de Chris Martin de Coldplay. Además, Chris fue previamente interrogado sobre la colaboración especulada durante una entrevista en Valentine In The Morning en mayo de este año.

Chris Martin de Coldplay habla sobre BTS

El presentador de radio le preguntó a Chris Martin de Coldplay: “No sé si aprendiste algo [coreano] cuando estabas en Corea del Sur [pero] ¿tal vez te encontraste con una determinada banda de K-pop llamada BTS? Hay muchos rumores en la calle". “Hay una falla. Se ha ido —bromeó Chris, evitando la pregunta.

Los rumores de colaboración BTS y Codplay se produjeron después de que los usuarios de Twitter encontraron una publicación en mayo que sugería que la próxima canción de Coldplay, My Universe, la letra de la canción muestra "feat BTS".

Al mismo tiempo, otra imagen mostró que la canción es parte del próximo álbum de Coldplay, Music Of The Spheres. La lista de pistas indica My Universe Ft. BTS. Desde entonces, la gente ha estado reaccionando a las noticias y los fanáticos no pueden contener su entusiasmo.

Algunos sitios web como Match Lyrics, Exposed Lyrics y otros ya han publicado la letra de la próxima canción de Coldplay. Sin embargo, los sitios web aún no han informado sobre la parte de BTS. Debido a esto, muchos parecen creer que los rumores de BTS y Coldplay podrían ser ciertos.

¿Qué dijo Big Hit Music de los rumores?

Foto: Twitter ¿Tendremos colaboración BTS y Coldplay?

Tras los rumores en curso, un portavoz de la agencia Big Hit Music se ha presentado con una breve declaración: “Es difícil de confirmar”, dijeron el 15 de julio. Entonces, a partir de ahora, ni BTS ni Coldplay han confirmado las noticias sobre su colaboración.

Sin embargo, ha habido innumerables especulaciones que sugieren que las bandas podrían estar formando equipo. La especulación sobre la colaboración de BTS y Coldplay comenzó en abril de 2021.

Se informó que Chris estaba en Corea del Sur. Debido a esto, muchos pensaron que podría haber venido a hablar con BTS sobre una posible colaboración. Después de esto, los rumores parecen volverse más serios cuando los fanáticos notaron que BTS realizó Fix You de Coldplay durante MTV Unplugged.

¿Es este Jin con Chris Martin de Coldplay?

De hecho, la banda incluso reaccionó compartiendo el video en su cuenta oficial de Twitter. Escribieron la leyenda: "아름다운" que significa "hermosa" en coreano. Al mismo tiempo, Coldplay elogió recientemente a Butter de BTS.

En un tweet que se hizo el 27 de mayo, la banda enumeró algunas de las canciones y películas que los ayudaron a superar la cuarentena. Una de las canciones de la lista era Butter de BTS. Aunque las bandas no han confirmado si están colaborando, su admiración por el talento de los demás es notable.

Los fanáticos ARMY no pueden contener su entusiasmo por la posible colaboración y muchos han inundado la plataforma de redes sociales con sus reacciones. "Big Hit no lo confirmó todavía, pero espero que sea cierto", dijo un fan. ¿Qué piensas de una colaboración musical entre BTS y Coldplay?

