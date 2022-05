Jimin y Suga de BTS lideran el ranking de reputación de marca K-Pop en mayo 2022

El Korean Business Research Institute ha revelado clasificaciones de reputación de marca para miembros individuales de grupos de chicos para el mes de mayo de 2022. Jimin y Suga de BTS se destacaron en la cima.

Se utilizó un análisis de los índices de participación del consumidor, cobertura de los medios, comunicación y conciencia de la comunidad de 703 miembros de grupos de chicos, utilizando grandes datos recopilados del 14 de abril de 2022 al 14 de mayo de 2022, para determinar las clasificaciones de este mes.

Según información de AllKpop, en comparación con los 117.816.465 puntos de Big Data analizados el mes anterior, los 105.753.751 puntos de este mes reflejan una disminución del 10,24 por ciento.

Foto: HYBE / Jimin de BTS "Era Butter"

Jimin de BTS se ubicó en la parte superior de la lista por cuarto mes consecutivo, reflejando un índice de reputación de marca de 6,229,539 puntos.

De esto, los puntos de participación del consumidor llegan a 886,937, los puntos de cobertura de los medios llegan a 830,727, el índice de comunidad es de 2,054,530 puntos y el índice de conciencia de la comunidad es de 2,457,345 puntos.

Con el análisis de positividad-negatividad de Jimin que reveló un puntaje de 82.79 por ciento de reacciones positivas, el análisis de palabras clave del miembro de BTS incluyó frases de alto rango como 'OST', 'With You' y 'Our Blues' .

Además, los términos relacionados de mayor rango de Jimin de BTS incluyeron 'grabar', 'establecer un nuevo récord' y 'dominar'.

Suga y la boyband de K-Pop BTS

Su compañero de boyband, SUGA, ve un aumento inmenso del 177,68 por ciento en su puntaje en comparación con el mes anterior. En segundo lugar, la puntuación de SUGA de BTS para mayo es de 6.185.304 puntos.

Kang Daniel de Wanna One también mantiene su rango en el número 3 para este mes, lo que refleja un índice de reputación de marca de 4,915,114 puntos.

Echa un vistazo al Top 10 de mayo, a continuación:

Jimin de BTS

SUGA DE BTS

Kang Daniel de Wanna One

Jungkook de BTS

V de BTS

G-Dragon de BIGBANG

Jin de BTS

Cha Eun Woo de ASTRO

Canción Mino de WINNER

Kang Seung Yoon de WINNER

¡Muchas felicidades a Jimin, SUGA, Jungkook, V y Jin de BTS! Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que puedes conocer todo sobre el precio y dónde comprar el nuevo álbum PROOF de BTS.

