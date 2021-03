Jimin rompe récord con tema musical en solitario ¿Saldrá de BTS?

Unos de los más populares en la industria de la música coreana es Park Jimin, encantador vocalista y bailarín de Bangtan, demuestra que es el rey de los discos una vez más. Según los datos de Melon, el pasado 14 de marzo, la canción en solitario de Jimin, Filter, de su cuarto álbum de estudio, Map Of The Soul: 7 , superó los 115 millones de reproducciones por lo que rompió récord.

Por lo que de acuerdo a medios locales, Jimin ha establecido el récord como la primera y única canción solista coreana de un grupo ídolo en lograr tal hazaña. Filter tema musical del cuarto álbum de estudio del septeto , Map Of The Soul: 7, que sigue estando en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard World. Además el sencillo que no forma parte del álbum de Jimin, Promise, también obtuvo 263 millones de reproducciones en Sound Cloud.

Jimin y su éxito en solitario

ARMY está extasiado y se ha apoderado de las tendencias mundiales de Twitter con palabras clave como, 'Felicidades Jimin', 'Orgulloso de ti Jimin' y 'Filter 1 Year On Billboard' ha sido una tendencia constante en Twitter.

Cabe mencionar, que Filter se lanzó el 21 de febrero de 2020 y aparece como la octava pista en su cuarto álbum de estudio Map of the Soul: 7. Filter tiene una vibra latina sensual y la voz angelical de Jimin eleva la canción a nuevas alturas. Jimin realizó Filter en el concierto en línea de BTS, Map Of The Soul- ON.

Actualmente BTS es uno de los grupos más populares del momento, y ntp que Jimin seguirá siendo parte de la agrupación, tiene un contrato super caro y es un elemento clave que buscará para lo que resta del 2021 más premiaciones.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021?Síguenos en Instagram para mantenerte informado