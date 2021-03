Jimin quedó deslumbrado después de conocer a Beyoncé y Jay-Z

Cuando se trata de música, muchos de nuestros músicos y artistas favoritos son fanáticos unos de otros o, al menos, se inspiran en el sonido de los demás. Resulta que la ola de fans ARMY de BTS y Beyhive de Beyonce se adorán.

De hecho, después de conocer a Beyoncé y Jay-Z en persona, Jimin reveló que él y el resto de BTS estaban más que encantados.

Jimin y su fanatismo por Beyoncé

En 2018, justo cuando la popularidad de BTS estaba aumentando en Estados Unidos, Bilboard informó que los fandoms se unieron para tocar las canciones de sus respectivos artistas. Usando los hashtags #ARMYHiveStreamingParty y #ArmyHiveProject, los fandoms elevaron la transmisión para ambos artistas mientras se presentaban mutuamente a los respectivos singles.

Los BTS ARMY no son los únicos fanáticos de Beyoncé. Jimin habló sobre estar absolutamente deslumbrado cuando BTS conoció al cantante y a Jay-Z por primera vez, ya que ha pasado con miles de cantantes entre ellos los One Direction en su momento.

En la alfombra roja de los Grammy 2020 en enero, Jimin habló sobre las personas más emocionantes que había conocido ese año. El Metro informó: "Ejecute DMC y, por supuesto, el Sr. Carter y la Sra. Carter". Obviamente, BTS estaba tan encantado con la introducción que Jimin no pudo lidiar con llamar a los artistas de Everything is Love por nada más que por sus apellidos.

Cabe mencionar, que de acuerdo a fuentes cercanas a Beyoncé le encanta escuchar música nueva para inspirarse en sus propias ideas y sonidos y mantenerse al día y al día con la escena musical y lo que otros artistas están publicando.

