Jimin de BTS sube la temperatura bailando para ARMY

Jimin de BTS nació un 13 de octubre de 1995, y sí, hoy es su cumpleaños (en horario Corea del Sur). El fandom ARMY no ha dejado de demostrar lo mucho que ama a Park Ji-min por su cumpleaños número 26 en edad internacional. Y ahora, el idol ha publicado un video bailando de forma muy reveladora.

Para los fanáticos no es sorpresa ver a Little Prince en modo “sensual”, ya que nació para bailar y brillar en los escenarios. Sin embargo, eso no impide que Jimin presuma sus mejores movimientos detrás de cámaras o cuando está desprevenido.

Al momento de escribir este artículo en La Verdad Noticias, no han pasado ni 30 minutos desde que el Twitter oficial de BTS publicó un video de Park Jimin bailando “al puro estilo libre”. Te compartimos el momento a continuación:

Jimin de BTS baila para ARMY

La publicación mostró a Jimin realizando algunos pasos de baile “alocados y divertidos”. También lo destacó usando una vestimenta de mezclilla y que parece no incluir una camisa. Por lo tanto, ARMY de todo el mundo lograron apreciar el gran atractivo del idol y su presunta “ropa interior” marca Calvin Klein. ¡Sin duda uno de sus mejores looks!

El video supera las 600 mil reproducciones, 226 mil retuits y 540 mil me gusta (números que siguen aumentando a cada segundo). Algunos de los comentarios de ARMY son: “Disculpen, ¿por qué está desnudo?”, “Este es Jimin”, “Este video pertenece a la galería de Hoseok”, “Necesito ver la galería completa de Hobi”.

“Jimin tiene el ombligo más bonito del mundo”, comentó un usuario de Twitter. Otro fanático de BTS, mencionó que el video muestra a Jimin con ropa de su sesión de fotos con Calvin Klein. Te compartimos la prueba a continuación:

Foto de Park Ji-min en sesión de fotos con Calvin Klein

¿Qué baile práctica Jimin de BTS?

Según información de La República, Jimin practica “danza contemporánea, hace popping, hip hop, ballet, jazz, danza moderna”. Además, el cantante de “Filter” no solo los practica, ya que los dominó durante sus años de trainee en HYBE (antes BigHit Entertainment). En otras noticias, antes informamos que ARMY paga espectacular para felicitar a Jimin de BTS.

