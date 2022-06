Jimin de BTS se disculpa con ARMY por hacer que se sientan preocupados

Jimin de BTS, quien regresó a Seúl el jueves, compartió una publicación en la que se disculpaba con sus fanáticos por hacer que se sintieran preocupados debido a su falta de experiencia.

Tomando el foro de la comunidad de fans de Weverse, Jimin publicó una larga nota en la que se llamaba a sí mismo "todavía muy inexperto". En la nota, Jimin también dijo que se esforzará por ser “más maduro para evitar que sus fans estén ansiosos y preocupados”.

Jimin también habló sobre su visita a los Estados Unidos y la de otros miembros de BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, V y Jungkook. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Jimin de BTS llama a ARMY sus amigos en su clip de 'Proof of inspiration'.

Jimin de BTS se disculpa con ARMY desde Weverse

Como lo tradujo el usuario de Twitter @BTStranslation_, Jimin escribió: "ARMY, todos ustedes, este es Jimin. Todos lo han estado haciendo bien, ¿verdad? Esta vez visitamos los Estados Unidos. Probablemente sabrán qué evento hicimos".

Jimin continuó: “Haciéndonos sentir agradecidos y honrados por el hecho de que están todos ustedes ARMY de diversas razas, países y culturas... pudimos representarlos a todos y amplificar sus voces al participar en este evento".

Little Prince agregó: "Solo, me pregunto que yo, que fui allí para representarlos a todos, todavía tengo mucha inexperiencia. Lamento haberlos hecho sentir preocupados por mi falta de experiencia (a veces). En el futuro también, me esforzaré por ser más maduros para evitar que (ustedes) se sientan ansiosos/preocupados (a veces)”.

“Creo que todos deben estar preocupados ya que no los visito con tanta frecuencia en estos días… Siempre te extraño, ARMY”.

¿park jimin? la persona con el corazón más puro que existe en el planeta, que siempre reitera lo muchísimo que nos quiere y desea que estemos bien y felices �� ��



WE LOVE YOU JIMIN

PROUD OF YOU JIMIN



pic.twitter.com/Z3H0BO6dkn — Laura⁷ ☁️ (@springhopx) June 2, 2022

En reacción a la publicación de Jimin, los fanáticos acudieron a Twitter asegurándole su apoyo y escribieron “WE LOVE YOU JIMIN”. Un fan tuiteó: "¡Nuestro precioso Jimin publicó en Weverse! ¡Estoy tan feliz! Me alegro de que te esté yendo bien, Jimin. Siempre estaremos aquí para ti. Nuestro amor por ti es incondicional. Estamos muy orgullosos. de ti. Hasta pronto, dulce ángel”.

Otro fan escribió: ·Jimin, nuestra pequeña bola de felicidad, ¡solo queremos que te des cuenta de lo que vales! Eres la joya más rara de este planeta y nadie puede igualar tu nivel. Solo queremos que seas feliz en todo momento. Todos lo sabemos. ¡Esta fue su primera vez en la Casa Blanca y, a pesar de eso, todos lo hicieron muy bien!”

“¡Por favor, no se arrepientan de nosotros! ¡Los amamos y seguiremos estando a su lado pase lo que pase!"

Otro fan escribió: "Por favor, no te disculpes, mi bebé. Armys sigue bromeando, pero si sabemos que lo estás haciendo bien, eso es todo lo que necesitamos. No tienes que disculparte por no publicar con frecuencia. ¡Solo ten cuidado!"

"Él siempre se preocupa mucho. Por favor, no lo hagas, Jiminah, está bien. Solo ven cuando te apetezca. Tienes mucho en tu plato, está bien que te tomes tu tiempo, relájate y solo piensa en ti de vez en cuando". No te disculpes, ARMY siempre te esperará”, dijo una persona.

Otro fan tuiteó: "Jimin, no debes disculparte, no es tu culpa. Según tengo entendido, él se disculpa por la situación que fue disuelta por los anti y los medios sobre el seguro. Es muy triste que se sintiera inmaduro por eso. JM que estés bien, siempre estamos de tu lado. Te amo".

PARK JIMIN , MIMI PRECIOSO TE AMAMOS MUCHO, ESTAMOS EN VERDAD MUY ORGULLOSXS DE TÍ, DE TODO LO QUE HAS LOGRADO Y HAS HECHO ��������#WeLoveYouJimin

WE LOVE YOU JIMIN#JIMIN #BTS #방탄소년단 @BTS_twt

pic.twitter.com/5lHOLGZ6dl — ⸙͎.♡DANY��∞⸙͎ (@sitluvvmi) June 2, 2022

"Jimin, estamos muy orgullosos de ti, no tienes que disculparte, lo hiciste muy bien, te extrañamos mucho, te amo, es tan precioso y dulce como darle el universo", escribió un fan en Twitter. Anteriormente, los medios informaron que Jimin de BTS casi perdió un lujoso apartamento por deudas.

Recuerda que BTS se reunió recientemente con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca para hablar sobre los crecientes casos de crímenes de odio contra los asiáticos en los EE. UU.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook mantuvieron una reunión de 35 minutos con el presidente Joe Biden el martes y discutieron los crímenes de odio contra los asiáticos y la inclusión asiática.

"Estábamos devastados por la reciente oleada de crímenes de odio, incluidos los crímenes de odio asiático-estadounidenses. Para detener esto y apoyar la causa, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresarnos una vez más", dijo Jimin a través de un intérprete. De igual forma, la foto de BTS y Joe Biden juntos se hizo viral.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!