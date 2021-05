Jimin de BTS revela su futuro con la famosa banda de K-Pop

Durante una entrevista con Rolling Stones, Park Jimin de BTS habló de sí mismo como un hombre “introvertido”, algo que puede ser una sorpresa para ARMY dada la extraordinaria forma de bailar de Mochi.

Cada uno de los miembros de BTS describió su experiencia del año de la pandemia y Jimin explicó su amor por el baile y más detalles sobre su futuro con ellos. El cantante de K-Pop dio sus largas y reflexivas respuestas desde una sala de estudio en las oficinas de Big Hit Music en Seúl.

La Verdad Noticias te comparte más sobre las palabras de Little Prince en la entrevista. Al final te dejamos una sorpresa sobre su visión de los Bangtan Sonyeondan en los próximos años. Después de todo, Jimin tiene 25 años de edad, ya que nació un 13 de octubre de 1995.

¿Cuándo se va Jimin de BTS al servicio militar?

Jimin y BTS inician servicio militar a principios de 2022

Jimin de BTS junto con RM, V, Suga, Jin, J-Hope y Jungkook iniciarán su servicio militar a mediados de 2022 y lo terminarán en 2024. Esta información fue compartida por Leading Investment & Securities sobre HYBE, el analista de investigación Yoo Sung Mang.

Durante un año o máximo un año y seis meses, los chicos de BTS no estarán en la música. Big Hit Music planea que su tiempo de inactividad no sea mayor y que posteriormente los siete integrantes regresen a la industria de K-Pop.

Se predice que los siete integrantes se enlistarán al mismo tiempo o en fechas cercanas. De esta forma su regreso será casi igual. Antes de despedirse, los cantantes de K-Pop lanzarán un nuevo álbum en 2021, donde el nuevo sencillo Butter está incluido.

¿Qué pasará con BTS en el 2027?

(Foto: @BTS_twt) Jimin de BTS sonriendo a ARMY

En 2027, Jimin tendría 32 años de edad y como comentó con Rolling Stones, incluso a esa edad le gustaría seguir en contacto con BTS. El chico haría todo lo posible por que el grupo siguiera unido, aunque bailar ya no sea tan fácil superando los 40 años de edad. Te compartimos más de sus palabras:

“No creo que alguna vez haya pensado realmente en no ser parte de este grupo. No puedo imaginar lo que haría por mi cuenta, lo que haría sin el equipo. Incluso antes de debutar, mi objetivo era seguir trabajando con estas personas, seguir cantando con ellos”, dijo Jimin de BTS.

“Creo que cuando sea mayor y me deje crecer la barba, me gustaría pensar que al final, cuando sea demasiado mayor para bailar, me gustaría sentarme en el escenario con los otros miembros y cantar y relacionarme con ARMY”, agregó Mochi.

Anteriormente te compartimos a Jimin y sus mejores pasos de baile en Butter de BTS. El chico sin duda es un bailarín excepcional y ARMY no puede imaginar el día en que ya no pueda bailar más. Claro, aún falta mucho tiempo para eso y lo importante es disfrutar cada segundo con tus artistas favoritos.

El fandom de BTS es enorme y también uno de los más unidos del mundo. Uno de sus logros en 2021, fue que ARMY consiguió superar las 120 visitas en el video Butter en 1 día y lo siguiente fueron las 200 millones de visitas en menos de 4 días de publicarse Butter en YouTube.

Finalmente, Jimin de BTS también confesó que ha estado animando a sus fanáticos con mensajes de amor y que ahora aplica ese mismo consejo en sí mismo. Sus palabras exactas fueron: “Le hemos estado diciendo a la gente que realmente se quiera a sí misma. Este año, comencé a decirme estas cosas".

