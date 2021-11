Jimin de BTS responde los elogios de ARMY sobre su canción Friends

Park Ji-min, mejor conocido como Jimin de BTS, respondió el jueves al comentario de un fan ARMY sobre su canción Friends como parte de la película de Marvel, Eternals. En Weverse, Jimin respondió a varias publicaciones de fanáticos.

Según la traducción del coreano por el usuario de Twitter, Hannah, un fan escribió: "Vi debutar a Eternals y Friends. Me alegré mucho cuando escuché tu voz palpitante". El cantante de Bangtan Sonyeondan, respondió: "Aún no lo he visto".

Friends fue cantada por Jimin y V para el álbum musical de BTS, Map of Soul: 7. Fue lanzado en febrero de 2020. Jimin también coescribió la canción y es uno de los productores de la canción.

Jimin respondió a varias publicaciones de ARMY

Jimin de BTS responde a ARMY en Weverse

Recientemente, la directora de Eternals, Chloe Zhao, le dijo a ETtoday, "(Friends) es una de mis canciones favoritas de BTS. Me gusta Jimin y él es realmente lindo. Lo acabo de decir. Si miras la pista de la canción de Eternals, es bastante aleatorio y resume que soy realmente un poco Pink Floyd, BTS ... Escribieron juntos, es una canción tan hermosa".

Jimin el jueves también respondió a un fan que preguntó: "Oppa, ¿has visto la primera nevada?" Little Prince dijo: "No lo he visto. Sin embargo, quería ver la nieve". A continuación, La Verdad Noticias te comparte más comentarios de Jimin BTS en la plataforma de Weverse.

Un fan agradeció a Jimin y escribió: "Las 5 letras Jimin hacen que mi corazón lata tan rápido. Jimin, tú eres la razón por la que vivo. Muchas gracias por permitirme vivir hasta ahora y aún más en el futuro. Yo te amo y te extraño mucho".

Jimin respondió: "Has escrito palabras tan bonitas, pero siento cada vez más pena por haber tardado tanto en llegar". Otro fan dijo: "Jimin, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tengo tanta curiosidad. Te extraño todos los días ..." Él respondió: "Me quedé dormido en el sofá".

Un fan compartió una foto de algunos bocadillos que hicieron y escribió: "Tengo manos torpes. Los hice en 5 horas ..." Jimin respondió: "Parece que no estás consciente. A esto se le llama tener manos doradas". Antes de que Jimin se despidiera, escribió en Weverse: "Todos han trabajado duro hoy".

Tomando en cuenta los comentarios anteriores, está claro por qué RM de BTS quiere a Jimin como novio de su hermana. El Little Prince es muy atento con sus fanáticos ARMY y no duda en leer los comentarios de apoyo en redes sociales.

¿Qué significa Jimin de BTS?

El nombre completo del artista es Park Ji-min y su significado es sabiduría y estará más alto que el cielo. En otras noticias, BTS se está preparando para BTS Permission To Dance On Stage, su próximo concierto. Ocurrirá en Los Ángeles en noviembre y diciembre de este año. Jimin de BTS sube la temperatura bailando y los fans no pueden esperar a verlo en su siguiente presentación.

