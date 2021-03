Jimin de BTS por un momento se decepcionó de la agrupación

Jimin se sentó recientemente para una charla sincera en el episodio You Quiz On The Block de tvN sobre los integrantes de BTS y arrojó luz sobre sus días de aprendiz más agotadores, quienes durante mucho tiempo tuvieron que pasar varios filtros en el casting que se hizo relacionado a pertenecer a la agrupación más popular del momento.

En el episodio 99 del programa, Jimin fue citado diciendo: “En ese momento, no vivía en los dormitorios como miembro de BTS. Había venido de Busan y no tenía un lugar donde quedarme, así que vine a vivir a los dormitorios ".

Confesó que quiso tirar la toalla

Explicó que no sabía lo que debía hacer fue lo más difícil para el. Siempre que V o Jungkook tenían lecciones de canto, les preguntaba si podía mirar. Además de que le preguntaron que si sintonizaría con la lección y luego practicaría lo que aprendió a altas horas de la noche. Practicaba hasta las 4 de la mañana y se despertaba a las 6:30 para ir a la escuela. No fue difícil para el en ese entonces, dijo.

“Yo llamaba a mi padre una vez al mes y siempre le decía que tal vez no lo lograría, así que no se decepcione de mí. Incluso si fallo aquí, lo lograré de alguna manera” mencionó Jimin al tener duras pruebas y teniendo en mente el tiempo invertido por no pertenecer a la agrupación.

El artista internacional mencionó que soportó todas estas dificultades y continuó practicando duro para ser parte del equipo, todo gracias a los miembros. Todos tuvieron la misma carencia y todos somos la misma gente, pero podemos hacerlo si estamos juntos, explicó una vez que ya es todo un famoso cantante mundial.

