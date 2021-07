Jimin de BTS obtiene nuevo récord con “Filter” y confirma un fanático muy especial

Todos los días, parece que Jimin de BTS obtiene un nuevo reconocimiento por su talento, además de lograr más récord con sus sencillos en solitario. Y nuevamente fue el turno de la canción Filter con más de 180 millones de reproducciones en la plataforma musical Spotify.

Los fanáticos ARMY celebraron y felicitaron al ídolo de Bangtan Sonyeondan con la tendencia de Twitter #FilterByJimin180M, #CongratulationsJimin y más en todo el mundo. La publicaciones estuvieron acompañadas de videos y fotografías del idol de K-Pop interpretando el tema que pertenece al álbum de 2020, Map of the Soul: 7.

Filter de Park Jimin es la canción de un solista masculino coreano más rápida en lograr este récord y el fandom ARMY lo sabe. De igual forma, La Verdad Noticias te comparte más detalles sobre el patinador japonés Yuzuru Hanyu como gran admirador de Little Prince.

ARMY celebra a Jimin de BTS

El logro amplía el récord de “Filter” como la canción en solitario más reproducida del cuarto álbum grupal. Para hacer las cosas aún mejor, Jimin honró a los fanáticos cuando publicó en Twitter cuánto los ama y los extraña. Esto fue después de la aparición del grupo Bangtan Sonyeondan en SBS News de Corea, para una entrevista programada.

Yusuzu Hanyu revela ser gran admirador de Jimin

El 24 de julio, el dos veces medallista olímpico y legendario patinador artístico japonés, Yuzuru Hanyu, se declaró fan de BTS y, en particular, mencionó al miembro Park Jimin en una entrevista en Dream On The Ice. En la entrevista, reveló que se inspira en Jimin y sus movimientos geniales cuando baila en la pista.

“El cuerpo de Jimin es muy flexible y sus líneas son muy delgadas, por lo que hay algunas técnicas que puede mostrar. Estoy buscando movimientos geniales no solo desde la perspectiva del patinaje, sino también desde una perspectiva del mundo exterior”, comentó Hanyu.

Los fanáticos que quedaron impresionados por el reconocimiento, también recordaron las muchas veces en las que Jimin de BTS establece un nuevo récord y demuestra sus increíbles "habilidades de baile que lo hacen parecer un patinador artístico en una pista de hielo". Esto gracias a su suave y elegante deslizamiento por la pista cuando actúa.

"Jimin de BTS parece un patinador al bailar"

Esta no es la primera vez que Jimin ha recibido mucho reconocimiento por su talento por parte de famosos patinadores artísticos. En 2020, el campeón canadiense de patinaje artístico Roman Sadovsky hizo el icónico flip de Jimin compartiéndolo en Instagram con: "¡Pruébalo en hielo! ¿Sí o no? Bueno, vi a Jimin hacerlo, así que tuve que hacerlo también".

A finales de este año, el dúo japonés Tim Koleto y Misato Komatsubara, usaron la canción "Filter" como música de fondo para su rutina en Star On Ice, incorporando algunos de sus movimientos de baile e incluso vistiéndose con trajes rojos.

Los dos son medallistas de oro del Trofeo NHK 2020 y tres veces campeones nacionales japoneses que revelaron haberse inspirado en la interpretación de Jimin de la canción, lo que ilustra aún más su impacto. ¡Muchas felicidades a Jimin de BTS por Filter y sus 180 millones de reproducciones!

