Jimin de BTS no pudo contener sus nervios al conocer a su ídolo: ARMY se conmueve

¿Quién no se ha emocionado al conocer a su artista favorito? Los ídolos nos suelen gustar por algo y naturalmente es un privilegio llegar a conocerlos, tal y como te sentirías si al fin consiguieras asistir a un concierto de BTS.

Los idols de K-Pop son tan humanos como nosotros que no solo tienen el derecho de sentir esa emoción de admirar distintas personas, sino que genuinamente han demostrado que se pueden poner nerviosos, incluso aunque tengan llenos totales en sus conciertos.

Jimin de BTS se pone nervios al conocer a su ídolo

Jimin de BTS es un claro ejemplo de que el ser artista internacional no le impide sentir nerviosismo. De hecho, durante un avance del programa Time to Drink with SUGA sorprendió al ARMY al mostrarse nervioso ante uno de sus más grandes ídolos. Todo sucedió cuando un misterioso sujeto entró al programa y se sentó junto a él.

"Es como si estuviera viendo a un famoso. Es como si estuviera viendo la tele. Eres el músico en el que soñaba convertirme desde que era joven. Eres tan carismático", expresó sorprendido el integrante de BTS.

Por el momento no se sabe cuál es la celebridad que puso nervioso al integrante de BTS, aunque ya se rumora que se trata de un idol de BIGBANG, en específico de Taeyang.

Por supuesto, si eres un gran K-Poper, seguro ya escuchaste más de 100 veces la colaboración que tuvieron para el sencillo “Vibe”, el cual al día de hoy ocupa el tercer lugar en Tendencias de música.

¿Qué es Time to Drink with SUGA?

Time to Drink with SUGA es el nuevo show de Suga de BTS, el cual se estrenará el próximo 18 de enero del presente año, en otras palabras, es cuestión de tiempo para que poco a poco sepamos mucho más de este y los demás integrantes de BTS.

