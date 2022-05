Jimin de BTS llama a ARMY sus 'amigos' en nuevo clip de 'Proof of Inspiration'

Después de anunciar su álbum de antología 'Proof', BTS ha mantenido ocupados a sus fanáticos con múltiples actualizaciones relacionadas con el próximo lanzamiento. El grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan lanzó un calendario de teasers, repleto de lanzamientos emocionantes y muchos misterios, que condujeron al lanzamiento del álbum el 10 de junio.

De estos, la semana del 16 al 22 de mayo (IST) se ha destinado para lanzamientos relacionados con Proof of Inspiration, disponibles todas las noches a las 8:30 pm IST. Si bien no se proporcionaron más detalles antes, después de que se lanzó el primer clip de Proof of Inspiration de V de BTS, el 16 de mayo IST, ¡el misterio finalmente se resolvió!

A lo largo de esta semana, los miembros del grupo de K-Pop BTS explicarán individualmente sus selecciones de canciones que se incluirán en 'Proof', además de compartir sus sentimientos más íntimos con sus fanáticos. ¡Y la estrella del video de hoy no es otro que Jimin de BTS!

Se ha revelado que las selecciones de Jimin para 'Proof' son su canción en solitario 'Filter', así como su dúo con el miembro de BTS, V, 'Friends'. Jimin también llamó a sus fanáticos su 'Prueba', en el emotivo clip.

Después de que el clip de V se lanzara el 16 de mayo y el clip de Jin se lanzara al día siguiente, ARMY rápidamente juntó los dos y dedujo que los clips se revelarán en un orden inverso al orden en que se revelaron los teasers de debut de los miembros de BTS. Si las deducciones de ARMY son correctas, el próximo miembro para 'Proof of Inspiration' debería ser:

Jungkook el 19 de mayo.

RM el 20 de mayo.

SUGA el 21 de mayo.

J-Hope el 22 de mayo.

Anteriormente, el clip de V reveló que sus elecciones eran su canción en solitario 'Singularity' y la canción de la línea vocal (Jin, Jimin, V y Jungkook) 'Zero O'Clock'. Al día siguiente, Jin de BTS reafirma su amor por ARMY en su video teaser.

Vista previa del álbum "Proof" de BTS

Además, se reveló que las elecciones del miembro mayor Jin eran su canción en solitario 'Moon' del lanzamiento de BTS 2020 'MAP OF THE SOUL: 7', junto con la canción de la unidad 'Jamais Vu' del mismo álbum, que muestra a Jin y los miembros de BTS Jungkook y J-Hope en una combinación única.

Estén atentos a La Verdad Noticias para el próximo clip de 'Proof of Inspiration', que se lanzará mañana (19 de mayo) a las 8:30 pm IST (10:00 am CDT). El próximo álbum de BTS se lanzará el 10 de junio.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!