Jimin de BTS lanzará canción original para el K-Drama 'Our Blues'

Hoy temprano (15 de marzo), una fuente de Yamyam Entertainment, la compañía a cargo de la próxima banda sonora del K-Drama Our Blues de tvN, dijo que la estrella del K-Pop Jimin de BTS participaría en el proyecto.

“Jimin participará como cantante de OST (banda sonora original) para el nuevo drama de sábado y domingo de tvN, Our Blues”, dijo la fuente, según lo traducido por Soompi. “Dado que el grupo de clase mundial BTS Jimin se unirá a nosotros, energizaremos el drama con una canción OST de obra maestra que armoniza bien con el flujo de la historia”.

La canción, aún sin nombre, marcará la primera contribución de la banda sonora original del ídolo. Se espera que la canción de Jimin haga su debut en el "primer episodio de Our Blues", que se emitirá el 9 de abril a las 9:10 pm KST en tvN. El drama de 20 episodios también estará disponible en la plataforma Netflix en regiones seleccionadas.

Como una serie dramática de estilo ómnibus, Our Blues contará las "historias de vida dulces, agrias y amargas" de sus personajes, todos provenientes de la isla de Jeju en Corea del Sur.

Está previsto que esté protagonizada por varios actores importantes de Corea del Sur, incluidos Lee Byung-hun (GI Joe: The Rise of Cobra), Shin Min-a (Hometown Cha-Cha-Cha), Han Ji-min, Kim Woo-bin (The Heirs) y más.

Varios de los vocalistas de BTS han contribuido recientemente a OST para K-Dramas. El año pasado, Jin contribuyó con la canción Yours al drama de suspenso y misterio Jirisan de tvN, mientras que V cantó Christmas Tree para la comedia romántica de SBS Our Beloved Summer.

En enero, Jimin de BTS dio positivo a COVID-19 luego de ser operado de apendicitis aguda. Fue dado de alta del hospital el 5 de febrero. BTS regresó al escenario en Seúl por primera vez desde 2019 el pasado fin de semana. Finamente, La Verdad Noticias informó que BTS anuncia su participación en los Grammys 2022 en Las Vegas.

