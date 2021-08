Jimin de BTS habla de su vacuna contra COVID-19 y problema dental en VLive

Los fanáticos de BTS, cariñosamente conocidos como ARMY, siempre esperan con ansias que los Bangtan Sonyeondan organicen transmisiones en vivo para ellos. Es por eso que, cuando uno de los miembros de la banda de chicos coreanos, Jimin de BTS organizó una sesión de VLive, los fanáticos estaban eufóricos.

Esta transmisión en vivo llega 20 días después de que apareció en una sesión en vivo improvisada. Incluso después de planear hablar con sus fanáticos durante bastante tiempo, el VLive se retrasó porque el cantante de K-Pop se enfermó debido a los efectos secundarios de la vacuna contra COVID-19.

Según lo traducido por una de las cuentas de los fans en el Twitter oficial de BTS, el cantante también comentó sobre una posible cirugía dental o cambio en la estructura de sus dientes. Reveló a sus fans que a pesar de que les encanta la forma de sus dientes, necesita hacer algunos cambios a su alrededor, ya que la parte inferior es falsa.

Jimin de BTS habla sobre su problema dental

Jimin actualiza a ARMY en nuevo VLive

A veces, durante la actuación, debido al micrófono, los dientes de Park Jimin se rompen y le duele. Entonces él está pensando en ponerse frenillos. “Hay algo que quiero decir. Creo que estarás triste. ¿Debería decirlo? Esta es la parte inferior de mi diente, ¿verdad? Es falso”,comentó Jimin.

“Sabes, cuando estoy cantando, a veces se interrumpe debido al micrófono. Así que fui al dentista y me consulté por aparatos de ortodoncia", agregó Little Prince. El anuncio más emocionante se produjo después de eso, cuando Jimin dijo que los chicos están trabajando en un proyecto no revelado que se lanzará para ARMY en los próximos dos o tres meses.

Viene como un anuncio de seguimiento después de que RM (Kim Nam-joon), el líder de BTS, reveló accidentalmente la semana pasada sobre el proyecto. RM también hizo un cameo hilarante en el nuevo VLive Jimin disponible en Weverse. Hizo una aparición rápida, a lo que Jimin le preguntó si iba a ir al gimnasio. RM respondió que se va a casa. Pero, después de saludar, dejó confundidos a los fans deseándoles 'Feliz año nuevo'.

Sin embargo, RM retrasó su regreso a casa y se quedó atrás para saludar a un fan en su cumpleaños, también cantó algunas versiones de sus famosas canciones: Promise, Filter Filter, Love Myself y Magic Shop, y promovió a otros dos cantantes coreanos, Kim Jinho y Yoon Dohyun. Aparentemente, son los nuevos favoritos de Jimin.

¿Qué música le gusta a Jimin?

Música favorita de Park Jimin de BTS

Jimin compartió con los usuarios que lo estaban viendo en V Live que durante estos días ha estado escuchando la canción Moder Loneliness de Lauv, e incluso cantó un poco cuando tocó la canción durante el show en vivo.

Asimismo, dijo que otra canción infalible en su lista de reproducción es Should Have Known Better de Sufjan Stevens. Ambas son canciones tranquilas con voces suaves y melodiosas, perfectas para un día en el que queremos relajarnos y, aunque no tienen precisamente letras alegres, podrían ofrecer consuelo a quien las escuche.

Los Bangtan Soneyondan, que tienen un gran número de seguidores en todo el mundo, lanzaron dos canciones este año: Butter y Permission To Dance. La semana pasada, BTS y Megan Thee Stallion estrenan el remix de Butter y ARMY reacciona. Finalmente, te invitamos a ver las 6 mejores fotos de Jimin de BTS durante 2021.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!