Jimin de BTS habla con ARMY sobre el cumpleaños de Jungkook número 25

Jimin de BTS sorprendió a los fanáticos cuando compartió publicaciones en Weverse a altas horas de la noche e interactuó con ARMYs. Llevándose a la plataforma el martes por la noche, un emocionado Jimin habló sobre el próximo cumpleaños de Jungkook.

El cantante de nombre real Jeon Jung-kook celebrará su 25 cumpleaños (edad internacional, tiene 26 años según la cultura coreana) el jueves 1 de septiembre. A continuación, La Verdad Noticias te comparte toda la información que debes saber.

Actualización por el cumpleaños de Jungkook

En Weverse, Jimin de BTS escribió: "Falta (solo) un día para el cumpleaños de nuestro dongsaeng (hermano menor en coreano)". Jimin también compartió una foto de todos los miembros de BTS: RM, Jin, Suga, J-Hope, V y Junkook, incluido él mismo.

Escribió: "Jungkook está apareciendo en la televisión, también en Instagram... La razón por la que no he mostrado mi rostro en estos días es porque subí de peso, pero estoy haciendo dieta una vez más. Por favor, espera un poco".

Hablando sobre hacer una sesión en vivo para ARMY (fanáticos de BTS), Jimin dijo: "Lo haré en un futuro cercano. Solo vivía mientras intentaba hacer música. Una vez más me di cuenta de que nuestros miembros son personas que son tan buena (haciendo música) y asombrosa". También dijo:

"Nuestro ARMY, realmente los extraño. Quiero reunirnos con todos y charlar".

Jimin de BTS habla con ARMY

Cuando un fan le preguntó por qué no dormía, Jimin respondió: "Me desperté después de dormir más temprano". Dijo 'parece que' cuando otra persona le preguntó si su 'vida de ave nocturna comenzó de nuevo'.

Varios fanáticos escribieron sobre afeitarse el cabello y no respirar si Jimin no respondía a sus comentarios. Reaccionando a eso, el cantante dijo: "Para obtener un comentario, siguen diciendo 'Me estoy afeitando el cabello, no respiraré'. Son lindos. Ya que es tarde, por favor vayan a dormir".

Una persona le pidió a Jimin de BTS que calificara su amor por ARMY y el cantante dijo: "¿Qué hay para decir?" Antes de cerrar la sesión, Jimin dijo: "Fue divertido, chicos. Iré por el momento".

En otras noticias, antes informamos que J-Hope compartió un video inédito de Jimin de BTS bailando en las calles de Los Ángeles, Estados Unidos. Lo siguiente es celebrar el cumpleaños de Jungkook el 1 de septiembre. ¿Estás emocionado?

