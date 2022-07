Jimin de BTS extraña a sus compañeros mientras graba un VLOG en solitario

El 23 de julio, BIG HIT MUSIC lanzó el vlog de Jimin de BTS y ARMY definitivamente se enamoró de él nuevamente. El vlog comenzó con él explicando cómo pasó los primeros días de relajación y deseos de probar algo nuevo.

Luego le corta en el lugar donde se sentó con un profesional y aprendió, paso a paso, cómo hacer un brazalete desde cero y se veía tan orgulloso de su creación, como nosotros lo estábamos de él.

Los vlogs anteriores fueron de los miembros: J-Hope y V. Este último comenzó la serie mostrándolo conduciendo, asistiendo a una cita con el dentista, disfrutando de un buen paisaje y comiendo deliciosa comida, ¡haciéndonos desear esa paz y serenidad!

J-Hope, por otro lado, nos llevó tras bambalinas a sus promociones de Jack In The Box y sus looks para el video musical 'Arson'. Anteriormente, el cantante Jimin apareció por teléfono en la transmisión BTOB's Kiss the Radio' de KBS Cool FM el 21 de julio y se comunicó con los oyentes por sorpresa.

Jimin conoció a los oyentes a través de una llamada telefónica de su mejor amigo Ha Sung Woon. Jimin dijo: "Actualmente estoy trabajando en una canción en solitario" y dijo: "Cada vez que hay un horario con los miembros de BTS, trato de reunirme y hacer varias cosas".

Jimin recuerda correctamente el cumpleaños de Ha Sung Woon, y él y Ha Sung Woon mostraron el vínculo fraternal al decir en broma: "A menudo nos contactamos cuando estamos en el baño".

Brazalete hecho por Jimin de BTS

Los dos también expresaron su afecto por el drama 'Our Blues' OST 'With You', que recientemente cantaron juntos. Jimin dijo: "Hace siete años, sentado en la carretera, pensé que sería bueno cantar juntos algún día, pero fue bueno tener la oportunidad".

Ha Sung Woon dijo sobre el cantante Jimin de BTS: "Me dio muchos comentarios sobre las nuevas canciones y vino a ver el musical en el que aparecí". La Verdad Noticias te recuerda que los miembros de BTS estrenarán sus VLOGS en solitario todos los viernes.

