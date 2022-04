Jimin de BTS enamoró al ARMY con frases de su canción 'With you'

Jimin de BTS hizo su debut en el mundo de K-Dramas con la canción 'With you' junto al cantante surcoreano Ha Sung-woon. El sencillo lanzado desde el 24 de abril, es el tema principal del drama coreano Our Blues, según informó Sónica.

A los pocos minutos de su lanzamiento, ARMYs reaccionaron a la letra y frases que los hicieron suspirar. Recordemos que Jimin hizo su debut en el mundo de los OST junto al cantante de 28 años Sungwoon.

La Verdad Noticias te recuerda que el K-Drama Our Blues es uno de los más esperados para la primera mitad de este año y tiene planes de estrenar en Netflix Latinoamérica en mayo. A continuación, te compartimos algunas frases que puedes escuchar en la canción 'With you':

Frases 'With you' por Jimin de BTS

“Al igual que las estrellas brillando intensamente, estás brillando una vez más”

“Quiero contarte mi historia completa”

“Justo aquí a tu lado, todavía seguiré caminando por donde sea que vayas”

“Sólo tu puedes sostener mi corazón”

“Mi corazón está latiendo por ti, por siempre y para siempre”

El portal Sónica informó que Jimin y Sungwoon “han sido amigos durante varios años”. Por lo tanto, la colaboración para el drama Our Blues demostró fluir con naturalidad. El tema de la canción es el amor y este es uno que tanto Jimin como Sungwoon han trabajado en varias canciones.

Recordemos que podemos escuchar a Jimin en canciones en solitario como “Serendipity” y “Filter”, mientras que Sungwoon ha ganado popularidad con la canción “Fall in You” del drama coreano True Beauty.

¿Cuándo se estrena el drama Our Blues?

Foto: Netflix / tvN "K-Drama Our Blues"

El drama Our Blues se estrenó el 9 de abril de 2022 en Corea del Sur. Llamado “Nuestro horizonte azul” en Latinoamérica, se confirmó que su lanzamiento en países como México será el 21 de mayo de 2022.

Te recordamos que el OST 'With you' de Jimin de BTS continúa recibiendo elogios por ARMYs en redes sociales. Anteriormente, V y Jin de BTS lanzaron canciones para los K-Dramas “Aquel Año Nuestro” y “Jirisan”, respectivamente.

