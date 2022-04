Jimin de BTS dice no creer en el rumor sobre llevarse mal con sus compañeros

No es ningún secreto que los miembros de Bangtan Sonyeondan son cercanos. Durante un reciente VLIVE recapitulando el Permission To Dance On Stage - SEOUL, RM y Jimin de BTS bromearon sobre no llevarse bien.

Lo anterior, llevó a Littile Prince a decir que nadie creería un rumor de que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook no se caen bien. Por otra parte, La Verdad Noticias compartió que Jimin se apodera del Twitter de BTS durante el April Fools' Day.

RM y Jimin de BTS en el VLIVE

El 10, 12 y 13 de marzo, BTS presentó PTD On Stage - SEOUL. Después de los conciertos, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook realizaron una transmisión en vivo de VLIVE el 19 de marzo para hablar sobre los conciertos. Jin no estuvo presente en VLIVE después de someterse a una cirugía.

Al comienzo de VLIVE, Jimin se metió con RM, lo que llevó a Namjoon a bromear acerca de que los fanáticos pensaban que los dos no se llevaban bien. "No podemos hacer correr el rumor de que Jimin y yo no nos llevamos bien", dijo RM según la traducción al inglés de VLIVE.

Jimin de BTS no parecía de acuerdo y se refirió al notorio vínculo estrecho de la banda. “No es posible que tengamos ningún rumor de que no nos llevamos bien”, dijo Little Prince.

¿Qué piensa BTS de los conciertos en 2022?

Debido a las pautas que rodean la actual pandemia de coronavirus (COVID-19), hubo una audiencia presencial reducida en BTS Permission to Dance On Stage Seoul. A los fanáticos que asistieron tampoco se les permitió cantar o gritar. Para animar a la banda, ARMY usó objetos especiales en los conciertos.

Durante el VLIVE del 19 de marzo, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook compartieron cómo fue preparar PTD On Stage - SEOUL como artistas:

“Entré preparándome para eso, pero… Pero me tomó dos o cuatro veces más esfuerzo aumentar nuestra emoción por el espectáculo”, dijo Suga.

Foto: Jimin de BTS y RM

Jimin agregó: “Me quité los auriculares internos en el medio. Con ellos puestos, todos estamos emocionados y ruidosos, pero sin ellos, es un silencio absoluto. Yo estaba como, 'De ninguna manera, debería seguir así'”.

En un momento durante el VLIVE, RM compartió: "Ahora puedo decirles que está hecho, pero... De hecho, cuando tenemos los audífonos puestos, no podemos escuchar los aplausos en absoluto".

Si bien Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook reconocieron que interpretar Permission to Dance On Stage – Seoul fue diferente, felicitaron a ARMY por tomarse las pautas de los conciertos con calma.

BTS en los Premios Grammy 2022

El 3 de abril de 2022, BTS interpretó su canción “Butter” en los Premios Grammy 2022. La banda también fue nominada a Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop en la entrega de premios.

El 8 de abril, 9 de abril, 15 de abril y 16 de abril, BTS realizará los conciertos PTD On Stage - Las Vegas en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Recuerda que puedes seguir a Jimin de BTS y sus compañeros desde sus cuentas personales de Instagram.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!