Jimin de BTS comparte con ARMY su mayor secreto del sencillo Filter

ARMY estará de acuerdo en que el sencillo en solitario Filter de Jimin de BTS nunca se excede. Esta canción se disfruta, pero ¿cuál es el secreto detrás del cambio de apariencia? Los fanáticos ahora tienen la respuesta gracias al mismo Park Ji-min, también apodado Little Prince y Mochi por sus fans.

"Filter" es uno de los solos más icónicos de Jimin, en la presentación en vivo cambió drásticamente su vestuario en el escenario y fue uno de los momentos más épicos de la coreografía. ¿Cómo lo hizo? La Verdad Noticias te comparte los detalles a continuación.

El material discográfico del álbum musical Map of the Soul: 7 disponible en Spotify y más plataformas, nos dejó gemas musicales como Filter, solo que en YouTube acumuló más de 70 millones de visitas y agregó la plataforma Spotify millones.

Jimin de BTS y su lado latino en Filter

En su presentación para "Filter", Little Prince mostró su lado latino y carismático, ARMY esperaba la coreografía de la estrella y finalmente la disfrutaron en un concierto en línea de BTS. Este concierto fue un éxito y se convirtió en tendencia en las redes sociales. Arriba puedes ver un fragmento, por cortesía del canal BTS CAROUSEL en YouTube.

Si viste la coreografía de "Filter", seguro recordarás que el idol del K-Pop vestía una camisa blanca, botas negras de charol que hacía una buena mezcla con sus pantalones del mismo tono. A medida que avanzaba la actuación, jugaba con una chaqueta blanca, bufanda y anteojos, de modo que casi al final cambió su look a un traje rojo intenso.

¿Cómo cambió Jimin su vestuario durante el concierto?

Antes de transformar su look, los bailarines hicieron una formación en línea y Jimin se colocó en la parte de atrás, justo cuando arrojó el sombrero, su camisa y pantalón, se quedó con el traje de color, pues debajo de su primer atuendo ya tenía el otro.

En el segundo día del concierto en línea de Bangtan Sonyeondan, Jimin optó por un atuendo completamente negro y el cambio de atuendo fue el mismo estilo de traje que, debido a los reflejos de las luces, se volvió vino y azul.

Diferentes vestuarios de Jimin de BTS en "Filter"

Bueno, en ese momento ARMY se preguntaba cómo el cantante de K-Pop logró hacer un cambio de imagen tan rápido y en el escenario. El secreto es un truco y bastante rápido que el talentoso Little Prince dominó para sorprender a sus fanáticos.

Mochi aplicó el doble look, lo cual no fue fácil porque teniendo en cuenta que Filter tiene una coreografía exigente, llevar una doble capa de ropa puede hacer que el bailarín se sienta un poco más pesado, pero para él, no representó ningún problema y lo controló. Finalmente, te recordamos que Jimin de BTS obtiene nuevo récord con este sencillo.

