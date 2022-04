Jimin de BTS casi perdió un lujoso apartamento por deudas

Según información de La República, el cantante Jimin de BTS (Park Ji-Min) no habría pagado una deuda aunque lo notificaron en cuatro ocasiones. El tema se convirtió en polémica durante el lanzamiento del sencillo “With You”, canción que Little Prince interpretó para el nuevo K-Drama de tvN, Our Blues.

Las noticias en Corea del Sur revelaron que Jimin tuvo un problema con su lujoso apartamento en Nine One Hannam. La residencia “fue confiscada por la Corporación Nacional de Seguro médico (NHIC) por atraso en pagos”.

Al poco tiempo, Big Hit Music, el sello musical de HYBE, publicó un comunicado para aclarar todo lo relacionado con su artista. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Jimin de BTS enamoró al ARMY con frases de su canción 'With you' junto a su amigo Sungwoon.

¿Qué le pasó a Jimin de BTS?

Foto: HYBE / BTS Jimin

El medio BizHankook informó que “la sede de Yongsan del NHIC incautó temporalmente una propiedad de Jimin el 25 de enero”. La razón fue Jimin se atrasó tres meses en pagos de las primas de su seguro de salud.

Al parecer, Little Prince fue notificado en cuatro ocasiones y completó el pago el 22 de abril de 2022. Asimismo, tras liquidar la deuda, también se anuló la incautación. Se confirmó que Big Hit asumió la responsabilidad.

Park Jimin compró al contado el apartamento en mayo del 2021 y este tiene un valor de 4,7 millones de dólares. La residencia está ubicada en Nine One Hannam, uno de los complejos más costosos de Seúl, e incluso otras estrellas como G-Dragon y el actor Lee Jong Suk viven ahí.

Comunicado sobre la polémica del apartamento de Jimin

Big Hit defendió a BTS Jimin

“Jimin no se dió cuenta de la mora debido a su agenda de actividades (...) Sin embargo, apenas se enteró de la situación, él pagó todo lo que debía y el caso ya se resolvió. Pedimos disculpas por preocupar al artista y a los fans debido a la negligencia de la compañía”, citó el medio Sports DongA.

“Según el artículo 18 de la ley de Seguros de Salud Nacional en Corea del Sur, si una persona que es alertada de pagar moras en sus primas de seguro no lo hace a tiempo, sus bienes pueden ser incautados”, informó Donga.com.

Cuando la propiedad es incautada, esta pasa a manos del Ministerio de Salud y Bienestar para ser puesta a la venta en un remate público para pagar la deuda acumulada. Jimin de BTS pagó todas las deudas, así que la confiscación de su vivienda se canceló.

¿Dónde vive Jimin el integrante de BTS?

La República informó que Park Ji-Min de BTS vive en el complejo residencial Hannam-dong. Este es uno de los complejos más caros de Seúl y esto se debe por su alto nivel de seguridad, privacidad y lujosos acabados en las viviendas.

Al igual de Jimin, RM de BTS también es dueño de un apartamento en Nine One Hannam. Puedes ver un video explicativo arriba.

BTS Island: In the SEOM

BTS Island: In the SEOM es el próximo videojuego de la boyband para su fandom ARMY y este lanzará un pre-registro para fans el 26 de abril de 2022. La cuenta oficial de Twitter reveló que se dará un “Emoji de ARMY BOMB” como regalo a todos los que se inscriban en el pre-registro. Suga de BTS también creó un OST para el juego.

Finalmente, te recordamos que ya se sabe la fecha para el lanzamiento en formato DVD y Blu-ray del evento BTS Muster Sowoozoo 2021. ¿Qué piensas de la acción de Big Hit con Jimin de BTS?

