Jimin de BTS aparecerá en el programa 'Kiss The Radio' de BTOB

No pasa un día sin una nueva actualización de los miembros de BTS. A partir del 21 de julio, se ha hablado sobre la línea vocal de BTS Jin, Jimin, V (Kim Taehyung) y Jungkook lanzando un sencillo de colaboración titulado Bad Decisions con el compositor estadounidense Benny Blanco y el rapero Snoop Dogg.

Poco después, los fanáticos comenzaron a manifestar que Jin de BTS hizo su debut como actor, mientras que otros fanáticos anticiparon el lanzamiento de In The Soop: Friendcation con BTS V y Wooga Squad.

Parece que no hay descanso para BTS ARMY, ya que hubo un nuevo anuncio el mismo día de que el cantante Jimin de BTS ahora hará una breve y dulce aparición en un programa de radio sobre su debut en los OST de K-Dramas.

Los fanáticos podrán escuchar a Jimin en el programa BTOB's Kiss The Radio de KBS Cool FM el 21 de julio, donde aparecerá en un segmento con su amigo y cantante Ha Sung-woon.

Jimin de BTS en Kiss The Radio de BTOB

Foto: Jimin de BTS

A diferencia de los otros miembros de BTS que lanzaron algo como parte de sus conciertos en solitario, Jimin de BTS fue uno de los únicos miembros que se centró únicamente en el grupo de chicos.

Ahora que BTS está en su descanso temporal y los miembros tienen mucho más tiempo para concentrarse en sus carreras en solitario, se presta mucha atención a Jimin y lo que tiene reservado para sus fanáticos en los próximos días, ya que el cantante prometió una variedad. de lanzamientos para fans.

Parece que los fanáticos pueden anticipar que el miembro de BTS hablará de sus próximos lanzamientos, ya que está listo para aparecer en un segmento corto con su amigo Han Sung-woon.

A principios de este año, Jimin y Sung-woon cantaron juntos el sencillo de la BSO, With You, para el drama coreano de tvN omnibus Our Blues. El sencillo fue un éxito de la noche a la mañana, ya que encabezó la lista de canciones principales de iTunes en más de 100 países y se convirtió en uno de los sencillos OST mejor recibidos del grupo de chicos.

Ahora, meses después del lanzamiento de la canción, Jimin llamará a Ha Sung-hoon para hablar sobre sus sentimientos sobre el éxito del sencillo. El programa con Ha Sung-woon se transmitirá el 21 de julio desde las 10 p. m. KST (9 a. m. ET) hasta las 12 a. m. KST (11 a. m. ET) donde el cantante aparecerá en el evento de radio: 'One-Shot Invitation Seat':

El evento verá a Ha Sung-woon hacer una llamada telefónica a su mejor amigo Jimin donde es premeditado que Jimin hablará con Sung-woon sobre sus proyectos recientes y revisará el éxito de su sencillo de colaboración 'With You'.

Si bien el programa de KBS es una transmisión de radio, los fanáticos podrán ver videos de aparición y clips detrás de escena con Jimin en el canal de YouTube de Cool FM después de la transmisión de radio original del episodio. Por otra parte, La Verdad Noticias informó antes los detalles de “Bad Decisions”, colaboración musical de BTS, Snoop Dogg y Benny Blanco.

