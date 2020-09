Ji Chang Wook lanza su nuevo dorama con director de It's Okay to Not Be Okay

Ji Chang Wook y Kim Ji Won estarán en un nuevo dorama con el director de It's Okay to Not Be Okay, Park Shin-woo.

La estrella de Backstreet Rookie, Ji Chang Wook, protagonizará el dorama junto a Kim Ji Won, quien es conocida por Descendants of the Sun y The Heirs. Los actores dijeron estar listos y emocionados de trabajar en el K-Drama titulado City Couple's Way of Love.

Park Shin-woo será el director de City Couple's Way of Love de Kim Ji Won y Ji Chang Wook

La serie está dirigida por el director de It's Okay To Not Be Okay, Encounter y Jealousy Incarnation, Park Shin Woo. Ahora, se confirma que las estrellas coreanas han firmado sus contratos y comenzarán a filmar pronto.

Ji Chang Wook esta fascinado con su director

Antes de que pudieran sumergirse en el rodaje, Ji Chang Wook y Kim Ji Won expresaron sus pensamientos sobre trabajar con el director, Park Shin-woo, y entre ellos. Según lo informado por Soompi, Ji Chang Wook dijo:

"Debido a que este es un drama del escritor Jung Hyun Jung y el director Park Shin Woo, con quienes realmente quería trabajar, estoy encantado y emocionado de estar preparándome [para la filmación]".

El actor interpretará el papel de Park Chae Won, un arquitecto honesto y demasiado apasionado que ama las calles de la ciudad.

Ji Chang Wook dará vida a Park Chae Won

Kim Ji Won se hizo eco de sentimientos similares a los de Ji Chang Wook cuando dijo: "Estoy emocionada de trabajar junto con un gran director, escritor y elenco. Estoy trabajando duro para prepararme para poder mostrarte un nuevo lado. de mí mismo a través del personaje de Lee Eun Oh. En este momento difícil, espero poder brindar incluso la más mínima alegría".

El personaje de Kim Ji Won tiene una identidad falsa y termina enamorándose de Park Chae Won.

Kim Ji Won no ha revelado el nombre de su personaje

City Couple's Way of Love se estrenará a finales de este año.

