Jessica Jung de Girls ’Generation estrena su primer libro juvenil, “Shine”

Jessica Jung, es miembro del famoso grupo surcoreano, Girls ’Generation, gracias a lo cual se hizo un nombre en los escalones más altos de la realeza del k-pop.

Desde que comenzó su carrera en solitario (dejó Girls ’Generation en 2014) y lanzó una línea de moda, con planes de abrir una tienda insignia en Seúl, y ahora Jessica Jung ahora está llevando a los lectores a un viaje hacia el estrellato en su novela debut, "Shine".

"Shine", la novela debut de la idol de 31 años

Publicada el 29 de septiembre por Simon & Schuster Books for Young Readers, la novela cuenta la historia de Rachel Kim, una aprendiz coreano-estadounidense en una compañía de entretenimiento en Seúl que trabaja arduamente para tener la oportunidad de debutar como una estrella del K-pop.

El K-Pop, la inspiración para la novela

En entrevista con Vulture, Jessica Jung hablo de último giro en su multifacética carrera y su inspiración para "Shine".

"Siempre pensé que mi vida no era normal. Fue muy singular. Por mucho que pueda ser muy glamoroso y bonito por fuera, puede haber mucho drama, muchos sacrificios. Sentí que era hora de contar la historia".

De acuerdo a la ex- integrante de Girls ’Generation, la novela tiene el objetivo de relatar como comienza la carrera de un idol en Corea del Sur, guiarlo paso a paso a través del proceso, detrás de escena, cosas que no saben, "Porque puedes ver la carrera y cómo va, pero nunca sabes realmente qué pasó antes de eso", agrego.

A la edad de once años fue descubierta por la agencia de entretenimiento de Corea del Sur, S.M. Entertainment y relatará ese proceso en Shine

Jessica Jung es la primera estrella de K-pop, que ha escrito una novela basada en tu vida y carrera, pero además de explicar que no se trata de una autobiografía, aseguro que fue su crianza fuera de Corea lo que la inspiró a escribir.

"Como estadounidense, me criaron para ser independiente, actuar, tener voz, ser responsable, no tener miedo de hablar por mí mismo. Es gracioso, pero hago las cosas antes que otros. Creo que también es parte de mi personalidad".

Lo más polémico del libro

El libro explora la disparidad y el acoso entre los aprendices y el maltrato de las estrellas femeninas frente a las masculinas, algo que la misma Jessica Jung tuvo que vivir y que todavía continúa.

"Creo que es natural. Es un mundo muy competitivo ahí fuera. Es algo de lo que a la gente realmente no le gusta hablar, pero pensé que sacarlo a colación en la ficción sería una excelente manera de que la gente sepa que todo existe en este mundo. Los coreanos en general son muy conservadores en todos los sentidos, por lo que no es fácil hablar realmente. Puede ser muy sensible. Pero creo que fui lo suficientemente valiente para hacer eso".

Pese a ello, la extrella de Girl´s Generation no cree que "Shine" cause problemas en la industria del K-Pop u ofenda a alguien en ella.

"Es ficción, ¿verdad? Estoy emocionada de que los lectores de todo el mundo lo lean, obtengan información y se enamoren de los personajes".

¿Qué te parece el proyecto literario de Jessica Jung?, ¿Te interesa leer "Shine"? Dinos en los comentarios.