Jeongyeon de TWICE se tomará un descanso debido a problemas de ansiedad

Los fanáticos y los internautas están profundamente preocupados, ya que JYP Entertainment reveló que Jeongyeon de TWICE está tomando una pausa debido a problemas de pánico y ansiedad a través del tablón de anuncios oficial del grupo el 18 de agosto KST.

La miembro decidió tomarse un descanso para poner énfasis en su bienestar mental después de consultar a profesionales médicos. La agencia reveló que a pesar de que la cantante estaba avanzando con su agenda, además de tomar medidas para su recuperación, la agencia tuvo una discusión profunda y decidió darle a la artista suficiente tiempo para recuperarse.

Antes de esto, se anunció que Jeongyeon estaría en pausa debido a una hernia de disco en el cuello y ansiedad en octubre pasado y regresó apareciendo en los '30th Seoul Music Awards' en enero. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que TWICE consigue un nuevo récord de reproducciones en MelOn.

¿Qué pasó con Jeongyeon de Twice?

En junio, se reveló que Jeongyeon había perdido 8 kilogramos para prepararse para el comeback del grupo, 'Taste of Love', que parece haber agregado una carga adicional al ya deteriorado estado de salud del cantante.

En 2019, Mina de Twice celebra su cumpleaños tras sufrir de problemas psicológicos y luchó con ansiedad e inseguridad extremas para actuar en el escenario. Luego se anunció que el miembro se tomaría un descanso y buscaría ayuda médica, así como que no se uniría a la gira mundial del grupo en 2020.

¿Cuándo es el comeback de TWICE 2021?

En septiembre de 2021, el grupo de K-Pop TWICE tendrá su muy esperado comeback en inglés completo que se reveló el 25 de junio, inmediatamente después del mini-álbum récord del grupo 'Taste of Love'. Parece que Jeongyeon de TWICE no se unirá a las actividades promocionales y presentaciones de la canción. Esperamos una rápida recuperación para Jeongyeon.

