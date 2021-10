Jeongyeon de TWICE deja en shock a los fans con su nueva imagen

En los últimos meses, Jeongyeon, miembro de TWICE, habló públicamente sobre sus luchas con el manejo del pánico y la ansiedad. Incluso, se sabe que estos problemas la obligaron a hacer una pausa en su carrera músical y así poder concentrarse en su salud.

Después de meses de estar fuera, la idol del K-Pop se unió a la agrupación de nueva cuenta. Sin embargo, su nueva imagen generó sorpresa y comprensión por parte de los fanáticos.

La idol sorprendió a sus fans con su nueva imagen.

En una publicación de la comunidad coreana Pann Nate fueron compartidas fotos de Jeongyeon en un evento reciente de JYP Entertainment. La idol, quien llevaba un vestido azul sin hombros, dejó en evidencia que subió de peso durante el tiempo que estuvo ausente.

Fans externaron su apoyo a la integrante de TWICE

Los fans salieron en defensa de la idol.

Con su reciente aparición, los fanáticos de las intérprete de 'The Feels', también conocidos por el nombre de ONCE, instaron a todos a no avergonzar a la idol por su nueva imagen y les pidieron que la apoyaran pase lo que pase.

“Me parece saludable que los ídolos muestren su imagen real y no la misma de siempre, las compañías promueven un tipo de campaña de desnutrición obligando a los ídolos a ser extremadamente delgados sin importar su salud y sabiendo que hay fanáticos que imitan este tipo de cosas”, fue uno de los comentarios más destacados de las redes sociales.

¿Qué le pasó a Jeongyeon?

Según información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Jeongyeon sintió un entumecimiento en el cuello durante la grabación del MV de ‘More & More’, lo cual derivó en una hernia discal. En agosto del 2020, participó en un concierto digital sentada en una silla y en octubre de ese mismo año dio a conocer que se ausentaba.

Tras varias participaciones sorpresa dentro de TWICE, la idol dejó ver en la presentación del tema ‘Alcohol-Free’ que sentía dolor, lo cual preocupó a sus fanáticos. Un año después de su primera ausencia se tomaba un descanso debido a problemas de ansiedad y actualmente es víctima de ataques por parte de personas, quienes se burlan de su salud mental y de su peso, además de esparcir falsos rumores.

