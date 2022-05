Jennie de BLACKPINK mostró su apoyo al nuevo mini álbum de WOODZ

El 4 de mayo, Jennie de BLACKPINK recurrió a sus historias personales de Instagram para agradecer el nuevo lanzamiento musical de WOODZ dentro del álbum 'Colorful Trauma'. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber.

Jennie compartió una captura de pantalla de la canción de WOODZ "Hope To Be Like You" reproduciéndose en una plataforma de música y escribió: "Felicitaciones, Seung Youn".

Poco después, WOODZ recurrió a su propio Instagram para volver a publicar la historia de Jennie con un emoji de corazón, mostrando su amistad. ¿Ya escuchaste el álbum 'Colorful Trauma' de WOODZ?

¿Cómo es el Instagram de Jennie de BLACKPINK?

Jennie de BLACKPINK mostró su apoyo a WOODZ en Instagram

WOODZ compartió la publicación de Jennie

El Instagram personal de Jennie (Kim Jennie) es el usuario @jennierubyjane. Al momento de redactar este artículo, la cuenta de la cantante de K-Pop supera los 66 millones de seguidores y mantiene su estilo de cero cuentas seguidas por ella.

A sus 26 años de edad, Jennie es una cantante, bailarina y rapera que forma parte del grupo femenino de K-Pop BLACKPINK representado por la agencia YG Entertainment. Sus compañeras de grupo musical son Jisoo (27 años), Rosé (25 años) y Lisa (25 años).

Recientemente, los fanáticos BLINK esperan noticias sobre el comeback de BLACKPINK 2022, ya que las chicas han estado trabajando en sus carreras en solitario desde su último lanzamiento grupal, “The Album” en 2020.

The Album contó con las canciones “How You Like That”, “Ice Cream”, “Pretty Savage”, “Bet You Wanna”, “Lovesick Girls”, “Crazy Over You”, “Love To Hate Me y “You Never Know”. Por otra parte, informamos antes que Jennie de BLACKPINK fue llamada ícono a sus 26 años de edad y participó en importantes desfiles de moda durante este año.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!