¿Jennie de BLACKPINK interpretará a un personaje bisexual en la serie The Idol?

Jennie de BLACKPINK está lista para hacer su debut como actriz con la próxima serie de HBO, The Idol. Desde el anuncio, los fanáticos han estado esperando ansiosamente el estreno del programa y en La Verdad Noticias te compartimos los detalles de su personaje y más curiosidades.

Incluso después de echar un pequeño vistazo a su personaje en el tráiler, se despertó la emoción entre los BLINK. Antes de continuar el artículo, ¡retrocedamos un poco! Para aquellos que no lo sepan, en julio HBO confirmó que la estrella de K-Pop sería parte de su próximo programa, The Idol .

¿Jennie de BLACKPINK sale en The Idol?

Jennie de BLACKPINK estará en la serie de HBO, The Idol

Según los informes, Jennie del grupo de K-Pop BLACKPINK aparecerá en la serie para un cameo extendido. La historia de la serie The Idol se centra en un "gurú de la autoayuda y líder de un culto moderno que tiene una relación compleja con una estrella del pop en ascenso".

De igual forma, te recordamos que los artistas The Weeknd, Troye Sivan, Susanna Son, Moses Sumney,Lily-Rose Depp, y Mike Dean también jugarán papeles importantes en The Idol.

Personaje de Jennie en HBO The Idol

Si bien antes se sabía poco sobre su personaje, parece que los últimos informes han revelado una información bastante importante. Si hay que creer en los rumores, el personaje de Jennie, Ruby Jane, será una chica bisexual. Los fanáticos también pueden verla en el segundo teaser recientemente lanzado.

Como los fans ya habrán notado, la cantante de SOLO apareció tres veces en el tráiler junto a la protagonista de la serie, Lily-Rose Depp. Se puede ver a los dos en una sauna antes de que decidan ir a un club nocturno.

Mientras la audiencia aún espera una confirmación de los detalles de cada personaje, BLINK, por otro lado, está muy emocionado de ver a Jennie interpretar ese papel y le ha mostrado todo su apoyo.

Los fanáticos están compartiendo los clips de Jennie del teaser y dijeron que no pueden esperar para verla sacar a relucir sus habilidades de actuación. Jennie de BLACKPINK estará en la serie de HBO Max con The Weeknd y no podemos esperar su lanzamiento.

