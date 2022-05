Jennie de BLACKPINK habla sobre el éxito del grupo y sus dificultades como idol

Los últimos años han sido un completo torbellino para Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa, las estrellas del pop de Corea del Sur que componen el exitoso grupo de K-pop BLACKPINK. Su popularidad llegó tan rápido después de que se formaron en 2016 que, para el público, su éxito casi parecía natural.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Rolling Stone, Jennie reveló que para ella, el proceso de convertirse en un fenómeno global fue una experiencia casi angustiosa. Sólo ahora, la joven de 26 años finalmente ha podido dar un paso atrás y priorizar lo que ha sido la cosa más importante en su mente en estos días: su salud.

“Me enfermé, tanto mental como físicamente, después de que terminó la última gira mundial [en 2020]”, dijo Jennie, y señaló que no quería entrar demasiado en detalles por preocupación por sus preocupados fanáticos. Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre la entrevista de Jisoo de BLACKPINK x Rolling Stone.

“Durante tres años después de debutar, trabajamos sin parar sin descansar. Sabes, éramos jóvenes, de veinte años. Nuestros sistemas de sueño se estaban desmoronando; no estábamos comiendo adecuadamente; No me estaba hidratando”, comentó Jennie.

Así fue durante tres o cuatro años antes de una gira de un año y medio en la que Jennie sintió que no tenía un hogar. En cierto punto, el costo de su salud no fue solo mental, sino también físico.

“Si tocara algo, tendría una reacción alérgica”, continuó Jennie. “No tenía ningún sistema inmunológico, pero necesitábamos seguir de gira. Cuando terminó la gira, tuvimos un tiempo libre para estar en casa. En aquel momento, no tuve tiempo de aprender a cuidarme. Soy una persona muy delicada”.

Le tomó un tiempo a Jennie buscar ayuda. “Antes de eso, ni siquiera entendía el concepto de amigos”, dijo. “Conocí a mucha gente en esta industria y hablé sobre salud mental. Para mí, hasta ahora, cuando estoy bien en mi cuerpo, me siento más feliz y saludable. Medito, hago yoga, pilates, etc. Y tengo buenas personas a mi alrededor en las que puedo confiar. Y mascotas”.

Jennie está decidida a no retroceder en la próxima gira mundial de BLACKPINK: "Creo que todos los días, 'OK, ¿cómo me preparo para mis próximos dos años ocupados?'".

Parte de lo que ayudó a Jennie a avanzar hacia un estilo de vida más sostenible fue tomarse un tiempo para explorar quién es ella fuera de BLACKPINK. Los fanáticos de la banda, dijo, la consideran enérgica y agresiva (en el buen sentido). “Mi personalidad actual no es así; entonces BLACKPINK Jennie se ha convertido en un personaje para mí”, dijo.

Puedes ver hoy mismo, ‘Blackpink: Light Up the Sky’, el documental que cuenta cómo Blackpink se hizo Blackpink. ����

En 2018, le dio al público su primer vistazo de la verdadera Jennie al convertirse en el primer miembro del grupo de K-Pop BLACKPINK en lanzar un sencillo en solitario. Y aunque pasará los próximos dos años de gira con BLACKPINK, planea seguir trabajando por su cuenta.

“Tengo muchas ganas de llevar mi personalidad real a la música para mis cosas en solitario más adelante”, continuó. “Me encantan las voces, el rap, el baile; puedo contener todo eso en una sola canción. Tengo esa diversidad. Jennie en BLACKPINK tiene una imagen limitada, pero tengo muchas otras cosas que me gustan”.

“Hay muchas cosas que puedo hacer. La Jennie que has visto hasta ahora ha sido práctica”.

Finalmente, sólo podemos imaginar la fuerza que tendrá Jennie cuando lo perfeccione. Por otra parte, te recordamos que recientemente Jennie de BLACKPINK mostró su apoyo al nuevo mini álbum de WOODZ.

