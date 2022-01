Jang Geun-suk responde al matrimonio de Park Shin Hye y Choi Tae Joon

Como se vio anteriormente, la actriz Park Shin Hye y el actor Choi Tae Joon se casaron hace unos días e innumerables mensajes de felicitación inundaron la boda de la pareja. Muchas celebridades asistieron a la ceremonia, incluido el actor Lee Min Ho, Hongki y otros que trabajaron anteriormente con la actriz.

Mientras que Lee Min Ho publicó hilarantemente una selca como Kim Tan (el “ex novio” de Cha Eun Sang del K-Drama The Heirs), el actor Jang Geun Suk (otro de los ex amantes ficticios de Park Shin Hye) presentó una "declaración oficial" con respecto al matrimonio de la actriz.

Jang Geun Suk responde sobre Park Shin Hye

Jang Geun-suk responde a fan de Park Shin Hye

En Instagram, Jang Geun-suk publicó en su historia: (A la pregunta de un fanático: "¿Cómo te sientes acerca del matrimonio de Go Mi Nam hoy?") "Veo que ha abandonado a Hwang Tae Kyung". Park Shin Hye y Choi Tae Joon se casan en una ceremonia privada en Seúl el pasado 22 de enero de 2022.

Los fanáticos del K-Drama You're Beautiful de 2009 reaccionaron de manera divertida, ya que Jang Geun-suk tomó la personalidad de Hwang Tae Kyung como el interés amoroso del personaje de Park Shin Hye, Go Mi Nam.

Novios de Park Shin Hye en doramas

Jang Geun Suk en You’re Beautiful

Jung Yong Hwa en Heartstrings

Yoon Shi Yoon en Flower boy next door

Lee Jong Suk en Pinocchio

Lee Min Ho The Heirs

Kim Rae Won en Doctors

Hyun Bin en Memories of the Alhambra

Cho Seung Woo en Sisyphus: The Myth

¿Qué dicen los internautas de la felicitación de Jang Geun-suk en Instagram? "LOL, ¿cuándo terminará esto ?", "Park Shin Hye hizo tantas comedias románticas que hay una larga lista de ex", "Puedo escuchar la voz de Hwang Tae Kyung en esta publicación". "Parece que todavía se llevan muy bien", "Qué gracioso jajaja", "Todas estas personas se ven obligadas a confrontar sus recuerdos del pasado".

"LOL ahora necesitamos que más de estos ex se presenten", "¿Dónde está Hong Ji Hong de Doctors" y "¿Dónde está Yoo Jin Woo de Memories of the Alhambra...?" La Verdad Noticias te recuerda que Jang Geun Suk está en Instagram como @_asia_prince_jks. ¡Felicitaciones nuevamente a Park Shin Hye y Choi Tae Joon!

