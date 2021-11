James Corden recuerda la reacción violenta de los fanáticos BTS ARMY

James Corden ha abordado la reacción violenta que enfrentó anteriormente de los fanáticos de BTS ARMY durante su reciente entrevista con el grupo de K-Pop. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el video de la entrevista y curiosidades que debes saber.

La banda de chicos Bangtan Sonyeondan hicieron una aparición en el programa The Late Late Show with James Corden durante su episodio recientemente emitido el 24 de noviembre. Aquí le preguntan a Corden cómo ha estado desde que estuvo "en un lío con ARMYs", el nombre de la base de fans oficial de Bangtan Boys.

¿Qué hizo James Corden para enojar a ARMY?

"Hicimos dos bromas, que no pensé que fueran de ninguna manera ofensivas para nadie", explicó James Corden, refiriéndose a sus comentarios anteriores sobre cómo el grupo era "visitantes bastante inusuales" para la Cumbre de la ONU y su descripción de la base de fans del grupo como "niñas de 15 años".

El presentador hizo estos comentarios en el episodio del 20 de septiembre del programa de entrevistas. En aquella ocasión, James Corden molestó a BTS ARMY y es cancelado en redes sociales.

En referencia a su último comentario, aclaró que “aquí fue donde creo que estuvo mal” y que “por supuesto, no es cierto”. Añadió que se considera a sí mismo "uno de los mayores fans de Bangtan Sonyeondan en el planeta Tierra".

Luego habló sobre la experiencia de ser el receptor de críticas de los fans de Bangtan Boys, compartiendo que "nunca antes había estado en ese lado del ARMY", antes de volver a enfatizar su amor y respeto por Bangtan y su base de fans.

"Espero que sepas esto, te amamos absolutamente y amamos a todo el ARMY", dijo. Corden también se refirió a cómo ARMYS puede ser una "verdadera fuerza para el bien", y señaló que "han apoyado organizaciones benéficas que yo apoyo en casa y son increíbles".

“La perspectiva de hacer cualquier cosa que pudiera haberlos molestado, no disfruté ese sentimiento y espero que sepan que nunca volveríamos a hacer eso”, dijo. ¿Qué piensas de los comentarios de James Corden?

¿Qué dicen ARMY y BTS sobre James Corden?

El líder de Bangtan Sonyeondan, RM, luego le aseguró al presentador del programa de entrevistas que para el grupo, los comentarios eran agua debajo del puente: "Está bien, agradecemos su disculpa", dijo Kim Namjoon (Rap Monster).

La reacción de ARMY se hace viral con memes en Twitter

Por otra parte, ARMY reaccionó con humor a la presunta “disculpa de James Corden” y dio a conocer su reacción con memes virales en redes sociales. Finalmente, la participación de BTS en The Late Late Show with James Corden incluyó su presentación de Permission To Dance y un Stop The Traffic de Butter (aún por estrenar).

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!