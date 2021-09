James Corden molestó a BTS ARMY y es cancelado en redes sociales

BTS ARMY es el nombre con el que se conoce al fandom de Bangtan Sonyeondan, un grupo musical de Corea del Sur con fama mundial. ¿Por qué el fandom está molesto? Bueno, resulta que el presentador de The Late Late Show, James Corden, se refirió a los fans con un término que muchos consideran “ofensivo e inadecuado”. Aquí más información.

Para el contexto, los miembros de la boyband RM, SUGA, J-Hope, Jimin, Jin, V y Jungkook tienen una de las bases de fans más incondicionales de la historia. Recientemente ocuparon un lugar central en la ONU como enviados especiales del presidente surcoreano Moon Jae-in.

Hicieron un discurso en el que destacaron cuestiones relacionadas con el cambio climático y las dudas sobre las vacunas. La Verdad Noticias te recuerda que BTS también presenta Permission To Dance y habla por los jóvenes, recibiendo 6 millones de vistas en YouTube durante las primeras 5 horas. Y ahí es donde entra el problema con James Corden.

¿Por qué BTS ARMY canceló a James Corden?

En The Late Late Show, James Corden se burló muy gentilmente de la ONU por invitar a Bangtan Boys a la sede de la UNGA 2021 en Nueva York. Pero quizás su mayor error fue "referirse a la base de fans de BTS como chicas de 15 años".

Fue una breve serie de “bromas muy banales y aburridas”, pero eso fue suficiente para levantar la ira de los fanáticos de Bangtan Sonyeondan. Corden tiene años como amigo de la boyband, invitándolos a su programa de entrevistas The Late Late Show hasta el punto en que ARMY lo llama Papa Mochi, debido a su relación con Jimin (quien es apodado Mochi).

"Esperando que Corden quite su nombre Papa Mochi"

¿Qué tan grande es ARMY?

Según información de CNN Español, un censo de 2020 realizado por ARMY (tomando en consideración a 400 mil participantes) demostró que el fandom de BTS está presente en más de 100 países. “Aunque una gran mayoría está conformado por menores de edad, el 49% restante de ARMY son mayores de 18 años”.

Literalmente, no se puede subestimar el poder de BTS. Cuando el ARMY se moviliza en torno a un tema, tiende a tener un gran impacto. Los fanáticos del K-Pop lograron sabotear un mitin del ex presidente Donald Trump en Tulsa, Oklahoma en julio de 2020 y no perdonan cualquier desaire percibido hacia sus estrellas o la base de fanáticos.

En este caso, la ira se dirige más hacia la forma en que Corden se refiere a la base de fans. De esta forma, James Corden ha estado en tendencia por todas las razones equivocadas en el último mes. Hace apenas unas semanas, Corden provocó la ira en Internet por vestirse como un ratón y empujar en la dirección general de los coches en el tráfico.

¿Será este el final de James Corden como Papa Mochi? Anteriormente, BTS ARMY protege a Kim Taehyung. Lo cierto es que el fandom reprueba este tipo de conductas burlonas y ahora mismo tienen en la mira a otros presentadores o famosos de Hollywood que dicen apoyar a Bangtan Sonyeondan:

BTS ARMY teme que otros famosos repitan el error de Corden

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!