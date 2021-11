Jaehyun de NCT confirma protagonizar nuevo K-Drama

El 2 de noviembre, representantes de la industria informaron que Jaehyun de NCT protagonizará un remake dramático de la película de 2001 Bungee Jumping of Their Own. En respuesta al informe, su agencia SM Entertainment confirmó:

"Es cierto que Jae Hyun protagoniza un remake de drama OTT de la película 'Bungee Jumping of Their Own'". El título es originalmente una película de 2001 sobre el maestro de secundaria Seo In Woo (Lee Byung Hun) que lucha por superar la muerte de su novia In Tae Hee (Lee Eun Joo).

La película sigue la historia de lo que sucede cuando conoce a un estudiante llamado Im Hyun Bin (Yeo Hyun Soo) que actúa como In Tae Hee. La información compartida en el portal Naver, reveló que Jae Hyun fue elegido para el papel de Im Hyun Bin en el remake.

Acerca del remake Bungee Jumping of Their Own

El remake dramático de "Bungee Jumping of Their Own" será producido por Choi Nak Kwon, quien también produjo la película original, y será dirigido por Kim Jong Hyuk de dramas como "Spring Day" y "Quiz of God: Reboot".

El K-Drama constará de 16 episodios de 25 minutos cada uno. El rodaje está programado para comenzar en enero, y se espera que el remake se estrene en la segunda mitad de 2022 a través de Kakao TV. La Verdad Noticias informó anteriormente, que Dear.M revela su primer avance oficial con Jae Hyun y Park Hye Soo.

¿Cuántos años tiene Jaehyun de NCT?

Foto: SM Entertainment - Jae Hyun de NCT

Jae Hyun tiene 24 años de edad en 2021. Nació el 14 de febrero de 1997 en Seocho-gu, Seúl, Corea del Sur y forma parte del grupo de K-Pop masculino NCT y sus subunidades NCT U y NCT 127, representados por el sello SM Entertainment. ¡Felicitamos a Jaehyun de NCT por su regreso a los K-Drama!

